Thứ trưởng Bùi Văn Nam làm việc tại Công an tỉnh Nghệ An

Tham dự buổi làm việc có Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Trung, Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ...

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao bó hoa tươi thắm tặng Thứ trưởng Bùi Văn Nam.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai toàn diện các biện pháp công tác bảo đảm ANTT đại hội đảng các cấp; thành lập Tiểu ban ANTT đại hội trong Công an Nghệ An gồm 22 đồng chí, do 1 đồng chí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực an ninh làm Trưởng Tiểu ban.

Xác định công tác Công an đảm bảo ANTT phục vụ đại hội đảng bộ các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng trong năm 2020, Công an tỉnh Nghệ An đã tham mưu ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, gắn với phục vụ bảo vệ đại hội đảng các cấp. Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ đại hội đảng các cấp, thành lập các Tiểu ban ANTT của Công an cấp huyện để lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn cho đại hội tại địa phương.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ, các ban ngành, địa phương tổ chức rà soát nhân sự đại hội đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 126 ngày 28-2-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với âm mưu, hoạt động gây phức tạp ANTT của các thế lực thù địch, số đối tượng phản động, chống đối. Chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, tham mưu, phối hợp các ngành chức năng giải quyết ổn định các vụ việc nổi lên về ANTT...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao bức tranh lưu niệm tặng Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các kết quả công tác mà Công an tỉnh Nghệ An đạt được thời gian qua. Đặc biệt đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá tình hình đảm bảo kịp thời, tương đối sát với thực tiễn, từ đó tham mưu chính xác, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương và góp phần quan trọng đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao sự phối hợp của Công an tỉnh Nghệ An đối với các ban, ngành của địa phương, nhất là Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phối hợp rà soát phục vụ nhân sự đại hội đảng, qua đó góp phần hoàn thiện tiêu chuẩn chính trị của các cán bộ, đảm bảo ổn định chính trị nội bộ...

Thiếu tướng Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh một số nội dung công tác thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Công an tỉnh Nghệ An xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt từ nay đến hết năm 2020 là tổ chức bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tập trung các biện pháp để nắm chắc, nắm sát tình hình, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Từ đó bổ sung, hoàn thiện, nâng tầm các phương án để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT.

Tiếp tục phối hợp các cơ quan ban ngành rà soát tiêu chuẩn chính trị, đảm bảo công tác an ninh chính trị nội bộ, góp phần bảo vệ đại hội đảng các cấp, không để những nhân sự không đủ tiêu chuẩn vào những vị trí quan trọng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục các phương án, kế hoạch phòng ngừa, tập trung phát hiện, đấu tranh xử lý hiệu quả với âm mưu, hoạt động gây phức tạp ANTT của các thế lực thù địch, các đối tượng, tổ chức phản động. Chủ động làm tốt công tác vận động quần chúng, tổ chức các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Rà soát, phối hợp các cơ quan xử lý tốt các vụ việc về khiếu kiện, tranh chấp đất đai; không để tình trạng khiếu kiện phức tạp trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng. Quan tâm vấn đề an ninh mạng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin sai lệch trên mạng xã hội, coi đây là nhiệm vụ cần làm quyết liệt từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng đề nghị Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý người nước ngoài, quản lý xuất nhập cảnh; quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng; chú ý chế độ trực ban, trực chiến, chế độ thông tin báo cáo...