Tổng công ty cổ phần VTNN Nghệ An: Dự án xin một nơi, xây dựng một nẻo?

Thời gian gần đây, tại khu vực xóm 11 (tức xóm 14 cũ) xã Khánh Sơn huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An xuất hiện cơ sở sản xuất nước sạch. Cơ sở này được xây dựng khá quy mô với hệ thống đường ống, máy lọc rất bài bản.

Cơ sở sản xuất được đầu tư bài bản

Theo tìm hiểu, cơ sở này thuộc Tổng Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp (VTNN) Nghệ An. Diện tích cơ sở này nằm trên đất vườn của hộ gia đình ông Phạm Văn Lộc xóm 11, xã Khánh Sơn. Sau khi thuê đất của ông Lộc, Chủ đầu tư đã tiến hành lắp đường ống cũng như hệ thống máy lọc, sản xuất nước.

Nước nguồn được lấy từ giếng đào gần cơ sở

Có mặt tại cơ sở sản xuất này chúng tôi dễ dàng nhận thấy được quy mô “vượt trội” so với một số điểm cung cấp nước khác tại khu vực. Trên diện tích khoảng 100 m2, được xây dựng kiên cố là hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác sản xuất nước sạch.

Khi khách hàng có nhu cầu, nước sạch sẽ theo hệ thống đường ống khép kín chảy ra khu vực cấp nước với hệ thống vòi được bố trí ở khu vực sân của cơ sở.

Khu vực cấp nước...

Cũng tại cơ sở này, PV ghi nhận được bảng giá công khai do Chủ đầu tư đặt ra. Theo đó, các mức giá được Tổng Công ty cổ phần VTNN Nghệ An đưa ra là: Nước sạch thiên nhiên (đóng bình nhựa 20 lít) khu vực Khánh Sơn - Nam Đàn có giá là 5.000đ/ bình; nước sạch thiên nhiên (xe bồn chuyên dụng giao tại nhà) khu vực Hưng Nguyên, Nam Đàn có giá là: 300.000 đ/m3, khu vực Tp.Vinh và Nghi Lộc là 350.000 đ/ m3, các huyện, thị khác tại tỉnh Nghệ An là 400.000 đ/m3.

Bảng báo giá do Chủ đầu tư tự quy định

Bảng báo giá này do đích thân ông Trương Văn Hiền - Tổng Giám đốc Tổng công ty ký ngày 15/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Một người dân gần cơ sở sản xuất nước này cho biết: “Họ chủ yếu đưa nước về Tp Vinh, còn bán trực tiếp ở đây thì có nhưng ít thôi…”.

Xác nhận từ một nhân viên Tổng công ty cổ phần VTNN Nghệ An: Công ty có xe bồn vận chuyển nước từ trên đó về trụ sở (Số 98 Nguyễn Trường Tộ, Tp Vinh - PV), nhân viên ai có nhu cầu thì lấy về dùng. Hiện, Công ty cũng đang bán nước tại nhà cho khách nếu ai có nhu cầu với giá từ 350.000 - 400.000 đồng/ m3 tùy khu vực…

Trong vai một khách hàng có nhu cầu mua nước sạch, chúng tôi được nhân viên của Tổng công ty cổ phần VTNN Nghệ An báo giá cho 1m3 nước về giao tận nhà (xã Hưng Lộc - Tp.Vinh) lên tới 350.000 đồng.

Trao đổi qua điện thoại, ông Trương Văn Hiền - Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần VTNN Nghệ An: “Làm gì có bán chi… ”.

Theo thông tin từ ông Tô Bá Thắng - Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn: "Diện tích đó là do Tổng công ty cổ phần VTNN Nghệ An thuê lại đất vườn của dân. Việc thuê đất này không thông qua UBND xã. Khu vực họ (Tổng công ty cổ phần VTNN Nghệ An -PV) được cấp đầu tư dự án ở khu vực phía bên kia đường 15A… không liên quan đến khu vực đất thuê lại của hộ ông Lộc (Cơ sở sản xuất nước đang hoạt động)."

Được biết, hiện Tổng công ty VTNN Nghệ An đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận cho phép thực hiện xây dựng một nhà máy sản xuất nước sạch trên địa bàn xã Khánh Sơn. Khu vực gần cơ sở sản xuất nước này.

Việc quyết định phê duyệt dự án một nơi, xây dựng một nơi khiến dư luận không khỏi thắc mắc. Câu hỏi được đặt ra là: Tổng công ty cổ phần VTNN Nghệ An có tiếp tục triển khai dự án hay sẽ sử dụng cơ sở này để hoạt động sản xuất, kinh doanh?.

Thiết nghĩ, hoạt động sản xuất, bán nước ra thị trường của Tổng công ty VTNN Nghệ An đã đúng quy định?. Câu trả lời xin gửi tới các cơ quan chức năng sở tại.

Phapluatplus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Tác giả: Văn Nam - Bùi Trung

Nguồn tin: Pháp Luật Plus