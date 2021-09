Thót tim con trăn 'khủng' trườn lên cả bàn thờ, hung hăng tấn công người đàn ông

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một con trăn “khủng” không rõ từ đâu trườn vào nhà dân, dọa chủ nhà “chết khiếp”.

Theo đoạn clip ghi lại, con trăn “khủng” này còn trườn lên cả bàn thờ nhà dân này. Một người đàn ông đứng gần đó tìm cách đuổi bắt, tuy nhiên, con trăn hung hăng lao đến tấn công lại.

Rất may, người đàn ông đã kịp thời né tránh nên không bị thương. Sau đó, con trăn trườn dần xuống chui vào gầm giường.

Bên ngoài có tiếng la thất thanh sợ hãi của người phụ nữ khi chứng kiến sự việc: "Anh ơi, anh cẩn thận đấy anh Huy ơi", "khiếp quá"…

Mặc dù chưa biết kết thúc sự việc này ra sao, con trăn có được khống chế hay không và tính mạng người đàn ông liệu có an toàn? Tuy nhiên, đoạn clip xuất hiện đã khiến cộng đồng mạng không khỏi sợ hãi.

“Nhìn thấy trăn hay rắn gì cũng muốn ngất xỉu rồi, người đàn ông kia quá gan dạ luôn, đòi khống chế con trăn nữa chứ”.

“Khiếp thật, trông nó to nhìn ám ảnh luôn đấy. Không biết người đàn ông kia ra sao rồi” .

“Trăn, rắn gì cũng không nên chủ quan nhé mọi người. Quá nguy hiểm, nhất là khi có trẻ con. Vì vậy nên chú ý nhà cửa thoáng mát, sạch sẽ, phải chú ý kiểm tra thường xuyên các ngóc ngách trong nhà nữa để đảm bảo an toàn”, là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn