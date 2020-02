Thót tim cảnh nam trung niên cưỡi xe điện 1 bánh luồn lách giữa phố Đà Nẵng

Người đàn ông cưỡi xe điện 1 bánh tự cân bằng 'đánh võng' qua các con phố Đà Nẵng

Từ đường 2/9, người đàn ông khoảng 50 tuổi đứng thẳng bằng 2 chân trên chiếc xe điện 1 bánh tự cân bằng chạy về hướng cầu Trần Thị Lý, rồi vòng qua 2 nút vòng xuyến đi về hướng đường Duy Tân. Người đi đường thót tim khi chứng kiến người đàn ông trên xe điện 1 bánh luồn lách qua dòng phương tiện giao thông đông đúc tại nút giao thông đường Duy Tân-2/9-Núi Thành.

Theo ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh văn phòng Sở GTVT TP. Đà Nẵng, hiện nay, theo Luật Giao thông đường bộ, xe điện tự cân bằng, xe điện ván trượt, hay những đồ chơi được gắn động cơ điện tương tự không nằm trong danh mục phương tiện được phép tham gia giao thông.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, khi lực lượng CSGT TTKS nếu phát hiện trường hợp sử dụng xe điện tự cân bằng, xe điện ván trượt, hay những đồ chơi được gắn động cơ điện tương tự tham gia giao thông trên các tuyến phố nội thành, gây mất ATGT cho người tham gia giao thông trên đường thì sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Tác giả: Đại Khải

Nguồn tin: Báo Giao thông