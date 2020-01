Thịt lợn 'hạ nhiệt'

Việc nhập khẩu thịt lợn sẽ giúp người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn

Giá thịt lợn hơi đã giảm sau khi nhập khẩu thịt lợn

Theo khảo sát của phóng viên, liên tục gần 1 tuần qua, giá thịt lợn hơi đã ổn định ở cả 3 miền, duy trì ở mức 86.000 - 89.000 đồng/kg. Đặc biệt, việc NK thịt lợn đã khiến giá lợn hơi giảm, đồng thời đảm bảo nguồn cung trong nước, nhất là tháng cuối năm giáp Tết Nguyên đán đang cận kề.

Thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trước tình hình thiếu hụt nguồn cung trong nước, để góp phần bình ổn giá thịt lợn tại thời điểm trước Tết Canh Tý, Cục đã có văn bản chỉ đạo hệ thống Thương vụ Việt Nam tại các quốc gia, vùng lãnh thổ chủ động tổ chức làm việc, trao đổi với Hiệp hội cũng như các DN xuất khẩu thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn có uy tín ở nước sở tại để cung cấp thông tin và kết nối với các DNNK của Việt Nam.

Hệ thống Thương vụ tại các nước như Hoa Kỳ, Pháp, Bỉ... đã tích cực triển khai hoạt động kết nối giao thương. Kết quả đã có khoảng trên 50 DN nước ngoài có nhu cầu mở rộng thêm đối tác NK thịt lợn từ phía Việt Nam, sẵn sàng cung ứng thịt lợn khi có đối tác từ trong nước.

Cũng theo thông tin từ các thương vụ, do bệnh dịch tả lợn châu Phi, bản thân một số nước chăn nuôi chính trên thế giới cũng đang bị sụt giảm nguồn cung ra thị trường toàn cầu. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, sản lượng thịt lợn toàn cầu năm 2020 sẽ có xu hướng giảm 10% do bệnh dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành chăn nuôi ở các nước, trong đó Trung Quốc giảm 25%, Philippines giảm 16%, Việt Nam giảm 6%…

Thịt nhập khẩu có xu hướng tăng giá

Từ giữa tháng 11/2019 đến nay, giá thịt lợn NK bình quân đã có xu hướng tăng so với thời điểm các tháng trước đó. Nếu như vào thời điểm các tháng thuộc quý II và quý III/2019, nhu cầu NK thường là các loại sản phẩm như móng giò, tim, cật, tai, đuôi, xương thì vào thời điểm 2 tháng trước Tết Nguyên đán, các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, lại chủ yếu tập trung NK thịt cắt mảnh tươi, ướp lạnh, đông lạnh các loại như nạc thăn, vai, mông, sườn, ba chỉ... khiến cho giá bán của các loại thịt này tại một số nước thuộc khu vực châu Âu, châu Mỹ cũng tăng theo.

Trong tháng 12/2019, giá lợn nạc giao kỳ hạn tháng 2/2020 tại Chicago (Hoa Kỳ) tăng so với cuối tháng 11/2019. Cụ thể, ngày 27/12/2019, giá lợn nạc giao kỳ hạn tháng 2/2020 giao dịch ở mức 70,9 Uscent/lb, tăng 3,8 cent/lb so với cuối tháng 11 (tăng 5,6%) và tăng 17,4% so với cùng kỳ 2018. Tại thị trường trong nước, cuối tháng 12/2019, giá thịt lợn NK duy trì ở mức rất thấp, khoảng 29.000 đồng/kg. Hiện, giá thịt lợn NK sang tháng 1/2020 đã tăng hơn từ 3.000 đến 5.000 đồng/kg, tuy nhiên, lượng tiêu thụ chậm dù chỉ bằng 1/4 giá thịt lợn trong nước.

Việc NK thịt lợn sẽ giúp người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn, đồng thời không lo thiếu hàng vào dịp Tết, tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên, do giá lợn tăng cao, người tiêu dùng sẽ có xu hướng sử dụng thực phẩm thay thế. Do vậy, dự báo nhu cầu tiêu dùng những tháng cuối năm đối với thị trường trong nước sẽ giảm khoảng 5 - 10% so với cùng kỳ.

Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương, khuyến cáo và đề nghị các hộ nông dân, DN kinh doanh trong nước, cần thận trọng theo dõi sát tình hình diễn biến chăn nuôi, NK từ các bộ, ngành để có kế hoạch phù hợp, tránh vì lý do khan hiếm nguồn cung, giá cả tăng cao mà ồ ạt tái đàn, vượt khả năng kiểm soát.

Tác giả: Ngọc Trìu

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam