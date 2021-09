Thầy lang chữa hiếm muộn “quan hệ” với người bệnh: Điểm mặt những gã biến thái

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang vào cuộc điều tra vụ việc thầy lang Vũ Trọng H. (SN 1975, trú xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn) bị tố chữa hiếm muộn bằng cách quan hệ tình dục với người bệnh dẫn đến người phụ nữ này sinh hai con đều là con của thầy lang. Bước đầu cơ quan công an xác định, thầy lang vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, khám chữa bệnh không có giấy phép. Thầy lang thừa nhận nhiều lần “quan hệ tình dục" với người phụ nữ nhưng lý giải do khi điều trị, người phụ nữ này "tha thiết xin con" nên giúp.