Thanh niên 18 tuổi dùng facebook ‘Đại cầm đồ’ chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng

Công an tỉnh Yên Bái ngày 6-7 cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh phối hợp CATP Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đại

Trước đó, qua tin báo tố giác tội phạm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp CATP Yên Bái tiến hành điều tra, xác minh, xác định: đối tượng Thái Văn Đại (SN 2003, trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), đã sử dụng tài khoản Facebook “Đại Cầm Đồ” đăng nội dung đưa người từ Campuchia về Việt Nam, sau đó đã lừa chuyển tiền vào tài khoản của mình rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Tại CQĐT, Đại khai nhận trong khoảng 1 năm trở lại đây, anh ta đã lập 3 tài khoản Facebook là “Đại Cầm Đồ”, “Người vận chuyển”, “Đại quay đầu” và 2 tài khoản Zalo “Lính đánh thuê”, “Số mưu sinh”, cùng 3 tài khoản ngân hàng số 1021526967 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), 2224242002 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), 9999397777 mở tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền trên 900 triệu đồng.

Thủ đoạn của gã trai 18 tuổi này là nhận làm dịch vụ mở khóa tài khoản Facebook, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt; nhận đưa người từ Campuchia về Việt Nam, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt; giả bán hàng hóa (tủ lạnh, quần áo, pháo hoa…), yêu cầu chuyển tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt; nhận cho vay tiền, yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, ảnh chụp căn cước công dân sau đó tạo lập ví Momo từ số điện thoại của người vay tiền, liên kết với tài khoản ngân hàng của người vay tiền để chiếm đoạt tiền trong tài khoản người vay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật; đề nghị người dân bị đối tượng lừa đảo chuyển tiền vào các số tài khoản nêu trên, đến CATP Yên Bái để trình báo.

Tác giả: Xuân Thúy

Nguồn tin: anninhthudo.vn