Tham gia nghĩa vụ công an được cộng điểm ưu tiên xét tuyển đại học

Thực hiện Quyết định số 70/QĐ-TTg về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2022 và phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Công an về chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, từ ngày 16/2/2022, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt thực hiện việc giao nhận quân dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và hướng dẫn của các đơn vị chức năng.

Đối với chiến sĩ nghĩa vụ tham gia phục vụ có thời hạn trong CAND thì được hưởng chế độ, chính sách gì? Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định như công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, như: Được phong cấp bậc hàm và hưởng phụ cấp chế độ theo cấp bậc hàm; được đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ nghỉ phép; được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác; được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đã đỗ trước khi nhập ngũ; thân nhân được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp khó khăn đột xuất theo quy định…

Khi hoàn thành nghĩa vụ, xuất ngũ được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định hiện hành của Nhà nước; được hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú hoặc được đơn vị tiễn và đưa về nơi cư trú.

Ngoài ra, sau 1 năm thực hiện nghĩa vụ trong CAND, được tham gia dự thi vào các trường CAND ở trình độ đại học, trung cấp; được cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Quá trình phục vụ tại ngũ, nếu công dân phấn đấu, rèn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thì được xem xét với một tỷ lệ nhất định để chuyển sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo nghiệp vụ Công an hoặc các ngành nghề cần thiết để bổ sung biên chế cho lực lượng Công an.

