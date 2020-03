Tận thấy xe tải quay đầu chẹt trúng người đàn ông

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h31' ngày 25/3/2020 trên QL70 đoạn Km 51 thuộc xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Cụ thể, xe tải mang BKS 21C 014.49 lưu thông trên QL70 đến Km 51 thì bất ngờ quay đầu, đúng lúc người đàn ông điều khiển xe máy cùng chiều cũng đi tới do không kịp xử lý dẫn đến va chạm.

Va chạm khiến người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường bị bánh trước xe tải cán trúng. Nạn nhân bị thương nặng sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, trên xe tải lúc này gồm có tài xế và phụ xe, sau khi gây tai nạn 2 người này bước xuống xe có biểu hiện uống rượu bia.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Atgt.vn