Bị sàm sỡ, người phụ nữ chỉ thẳng mặt kẻ biến thái để "cảnh cáo"

Thấy người phụ nữ cùng một bé gái đang đứng đợi thang máy, nam thanh niên đứng phía trong đã ấn nút giữ thang để cả hai bước vào. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi cửa thang máy bắt đầu mở ra.

Khi cả hai vừa bước ra ngoài, nam thanh niên đứng phía trong lập tức đưa tay sờ vào vòng 3 của người phụ nữ. Hành động biến thái này ngay lập tức đã bị nạn nhân đáp trả. Thậm chí người phụ nữ còn chỉ thẳng mặt nam thanh niên để cảnh cáo.

Ngay sau đó, hai mẹ con đã lao vào đánh kẻ biến thái tới tấp khiến hắn phải vội vàng bỏ đi. Được biết, sự việc xảy ra ở Trung Quốc và đã được camera trong thang máy ghi lại.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin