Tạm giữ người phụ nữ đánh và cào chảy máu tay thiếu tá công an

Pháp luật

Chiều 11/10, Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) quyết định tạm giữ hình sự Trần Thanh Thúy (49 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vì có hành vi chống đối, đánh người thi hành công vụ.