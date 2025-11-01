Diễn viên Trương Ngọc Ánh liên tục vướng lùm xùm nợ nần và kiện tụng trước khi bị bắt

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ: 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) đã có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh.

Theo đó, Công ty CP Bất động sản Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Trương Ngọc Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty CP BĐS Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (SN 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng. Trong đó, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch…

Như vậy có thể thấy, riêng vụ việc này, Trương Ngọc Ánh được cho là đã chiếm đoạt phần chênh lệch hơn 1.000 lượng vàng từ việc nâng khống giá trị dự án…

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Trương Ngọc Ánh.

Trương Ngọc Ánh từng là diễn viên nổi tiếng, từng gây ấn tượng qua các vai diễn trong các phim khá đình đám: Đồng tiền xương máu, Lục Vân Tiên, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga… Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh còn được biết đến với vai trò nhà sản xuất phim, doanh nhân, người mẫu.

Đáng nói, thời gian qua, cái tên Trương Ngọc Ánh gắn với khá nhiều thông tin, vụ việc lùm xùm liên quan đến chuyện nợ nần, kiện cáo. Cô từng bị tố nợ không trả, Công ty TNHH TNA Entertainment của nữ diễn viên này còn bị Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP Hồ Chí Minh gửi đơn khởi kiện vì không thanh toán hợp đồng đúng hạn.

Nguồn cơn cho nợ nần của công ty Trương Ngọc Ánh được cho là vì gặp khó khăn trong việc thu hồi công nợ (số tiền 24 tỷ đồng) từ nhà tài trợ kim cương cho cuộc thi Miss Earth.

Thời điểm vào giữa tháng 4/2025, Trương Ngọc Ánh tham gia họp báo ra mắt phim Chiếc kén - dự án điện ảnh hợp tác quốc tế do cô đồng sản xuất và đóng chính. Sự kiện thu hút sự chú ý khi nữ diễn viên trả lời về những ồn ào liên quan đến vụ kiện đòi nợ 24 tỷ đồng trong năm 2024.

Lúc đó, Trương Ngọc Ánh cho biết cô vẫn theo đuổi vụ kiện đối tác nợ 24 tỷ đồng và vụ việc sắp được đưa ra tòa. “Tôi chỉ cần họ trả một nửa số tiền, thậm chí đồng ý để họ trả dần nhưng họ liên tục lảng tránh. Tôi không còn cách nào khác ngoài kiện tụng”, cô nói.

Hình ảnh trên trang cá nhân, ngày 27/10/2025, Trương Ngọc Ánh vẫn tham gia vào buổi lễ khởi công xây dựng phòng học và công trình phụ trợ điểm trường làng Plong, tỉnh Gia Lai.

Nữ diễn viên tiết lộ bản thân luôn giữ chữ tín, không chỉ với đối tác mà còn với đội ngũ cộng sự. Tuy nhiên, khi đối tác bất ngờ không thanh toán, cô rơi vào khủng hoảng tài chính, tinh thần suy sụp. Theo Trương Ngọc Ánh, để giải quyết khó khăn, cô buộc phải bán tài sản trả nợ cho đội ngũ.

Tháng 4/2024, Trương Ngọc Ánh gây chú ý khi công khai đòi một đối tác khoản nợ 24 tỷ đồng như kể trên. Cô cho biết đối tác ký giấy xác nhận công nợ nhưng không thanh toán, khiến công ty cô rơi vào tình trạng khó khăn, bị hiểu lầm và mất uy tín với các nhà cung cấp.

Cùng năm, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP Hồ Chí Minh khởi kiện công ty của Trương Ngọc Ánh vì khoản nợ 324,3 triệu đồng. Sau khi thanh toán xong, phía trung tâm đã rút đơn kiện.

Nữ nghệ sĩ thừa nhận giai đoạn kiện tụng khiến cô bị căng thẳng, mất niềm tin vì chưa từng đối mặt với tình huống tương tự trong hàng chục năm làm nghề. “Nhiều người nghĩ tôi giàu có, quen đại gia, nhưng tôi luôn muốn tự đi lên bằng đôi chân mình. Khi khủng hoảng ập đến, tôi sốc vì không kịp trở tay. Ngoài khoản nợ chưa đòi được, tôi còn mất nhiều dự án và cơ hội công việc”, cô nói.

Đáng nói, thời điểm đó, cô cho biết để vượt qua các khó khăn, cô đã tập thiền, hạn chế bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội và tập trung vào công việc…

Mới đây nhất, theo thông tin và hình ảnh trên trang cá nhân, ngày 27/10/2025, Trương Ngọc Ánh vẫn tham gia vào buổi lễ khởi công xây dựng phòng học và công trình phụ trợ điểm trường làng Plong ở tỉnh Gia Lai. Hay trước đó vào chiều 22/10/2025, Trương Ngọc Ánh cùng một số cá nhân đã đến Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh – cơ sở Tăng Nhơn Phú để trao tặng số tiền quyên góp nhằm hỗ trợ các bệnh nhân ung thư vú có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện này...

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn