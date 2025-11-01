Á hậu Việt và "tổng tài" đẹp nhất nhì Vbiz đã bí mật đón con đầu lòng

Sau 9 năm đăng quang, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016 nay đều có cuộc sống bình yên, viên mãn. Nếu như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được sức hút khi kết hôn thiếu gia, Á hậu 1 Thanh Tú cũng viên mãn về chồng còn thì Á hậu 2 Thuỳ Dung khá kín tiếng, ít khi xuất hiện tại các sự kiện hay hoạt động showbiz. Đa phần, Thuỳ Dung chỉ lộ diện trong những dịp quan trọng hoặc buổi tiệc nội bộ cùng bạn bè thân thiết.

Cho đến mới đây, Á hậu Thuỳ Dung gây sốt khi công khai clip thông báo đã chính thức gia nhập hội mẹ bỉm. Đây là lần đầu tiên cô chia sẻ tin vui này với công chúng, suốt thai kỳ Thuỳ Dung ít xuất hiện, không đăng tải bất kì bức ảnh cận vóc dáng nào. Trong clip, Thuỳ Dung ghi lại cả khoảnh khắc từ lúc tận hưởng hành trình bầu bí đến khi "về đích" thành công. Thời gian mang thai đến khi sinh con, Thuỳ Dung luôn được chồng điển trai đồng hành chăm sóc, san sẻ vô cùng tình tứ, ngọt ngào.

Hiện tại, nhóc tỳ của vợ chồng Thuỳ Dung và chồng "tổng tài" đẹp nhất nhì Vbiz đã chào đời, đây hứa hẹn là em bé sắp gia nhập hội "hot kid". Bên dưới bài đăng này, nhiều Hoa hậu, Á hậu đã gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ.

Thuỳ Dung lần đầu hé lộ hình ảnh khi mang thai con đầu lòng

Cặp đôi cũng đã âm thầm chào đón em bé

Thuỳ Dung và chồng giữ kín thông tin và dung mạo nhóc tỳ

Á hậu Thuỳ Dung sinh năm 1996, cô không chỉ gây chú ý vì nhan sắc ngọt ngào mà còn có học vấn khủng. Thuỳ Dung từng đạt 10 điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, 9,5 điểm tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Ngoại thương. Thuỳ Dung từng chinh chiến tại Hoa hậu Quốc tế 2017, tuy không có thành tích cao nhưng cũng để lại ấn tượng.

Chồng Thuỳ Dung tên Thái Long, anh là doanh nhân trẻ, tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), hiện đang kinh doanh tại Hà Nội. Anh có vẻ ngoài phong độ, bảnh bao và chiều cao hơn 1,8m. Cặp đôi chỉ chênh lệch nhau vài tuổi nên có sự đồng điệu ở sở thích, tính cách và quan điểm sống.

Cặp đôi từng có 4 năm yêu kín tiếng trước khi đi đến quyết định hôn nhân vào cuối năm 2022. Thuỳ Dung từng chia sẻ về chồng: "Từ những ngày đầu tiên, em đã biết anh sẽ là chồng của em; em cũng biết chắc chắn không một ai yêu em nhiều như anh yêu em".

Chồng Á hậu Thuỳ Dung là doanh nhân vừa giàu vừa giỏi, anh sở hữu chiều cao 1,8m và visual như "tổng tài" đời thực

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn