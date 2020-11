Tài xế ôtô không bằng lái tông 2 cha con tử vong ra trình diện

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: BEAT THÁI NGUYÊN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 30-11, một lãnh đạo Ban an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết tài xế Bùi Văn Nam (30 tuổi, trú xóm Quán Vuông 1, xã Trung Hội, huyện Định Hóa) đã ra cơ quan công an trình diện sau khi lái ôtô tông 2 cha con tử vong trưa 29-11.

"Sau khi cơ quan công an vận động, khoảng 9h sáng nay tài xế Nam đã ra trình diện. Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai tài xế này và xét nghiệm nồng độ cồn cũng như các chất kích thích khác để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn" - lãnh đạo Ban an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên thông tin.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 12h40 ngày 29-11, ôtô con biển kiểm soát 20A-384.xx do tài xế Nam cầm lái chạy trên quốc lộ 3C khi đi tới đoạn gần Trường THPT Định Hóa tông vào xe máy do ông Lý Việt P. (41 tuổi, ở xã Cư Lễ, huyện Na Rì, Bắc Kạn) chở cháu Lý Hải U. (12 tuổi) chạy hướng ngược lại rồi tông vào nhà dân bên đường.

Cú tông mạnh khiến ông P. tử vong tại chỗ, cháu U. văng lên mái nhà, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa.

Nguyên nhân ban đầu được xác định ôtô chạy tốc độ cao, mất lái tông vào xe máy và chỉ dừng lại khi đâm vào nhà dân bên đường.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, tài xế Nam chưa có giấy phép lái xe, mượn xe đi ăn khai trương nhà hàng về thì gây tai nạn.

