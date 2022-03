Tai nạn bất ngờ trong gara ô tô, camera bóc khoảnh khắc khiến 3 người la hét thất kinh

Camera an ninh ghi lại sự cố trong một gara ô tô vào chiều ngày 2/3 vừa qua. Theo đó khi người đàn ông này đánh lái tới gara rửa xe, khi chiếc xe đỗ yên vị phía trong sảnh chờ, tài xế yên tâm ra ngoài ngồi đợi.

Nhưng bất ngờ vài giây sau, chiếc xe di chuyển, lùi đột ngột ra phía sau khiến cho nhân viên gara lẫn tài xế đứng hình. Tình huống bất ngờ khiến chiếc xe cứ thế mất đà, không thể chặn kịp. Người phụ nữ gần đó lập tức nhào vào mở cửa xe, hô hoán vị khách trèo lên phanh ngay lập tức.

Tai nạn bất ngờ trong gara ô tô, camera bóc khoảnh khắc thót tim

Theo nguyên nhân từ người đăng tải cũng là chủ của gara ô tô này cho biết, do khách đòi đánh ô tô lên câu tuy nhiên chưa về phanh tay nên chiếc xe bị lao dốc đột ngột. Rất may mắn không có thiệt hại nào lớn về tài sản.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc