'Sốc' với hai người lạ mặt đột nhập Bưu cục Cầu Voi: Quay clip đưa lên... Youtube

Theo Công an xã Nhị Thành (H.Thủ Thừa, Long An), 2 thanh niên lạ mặt đột nhập Bưu cục Cầu Voi là để… quay clip đưa lên mạng Youtube.

Chiều tối 22.7, nguồn tin từ Công an xã Nhị Thành cho biết bước đầu đã xác định 2 thanh niên đột nhập Bưu cục Cầu Voi là người từ địa phương khác đến. Cả 2 tự tiện đi vào bên trong bưu cục, ra sau nhà vệ sinh là để... quay clip để đưa lên mạng Youtube.

Cũng theo Công an xã Nhị Thành, một trong 2 người này có tháng đến đây nhiều lần, chủ yếu là để quay cảnh sinh hoạt, buôn bán xung quanh khu vực bưu cục và khung cảnh về khuya ở nơi này.

Ông Phạm Văn Khéo, Trưởng ấp 5, xã Nhị Thành, xác nhận chiều cùng ngày công an xã đã gặp trao đổi và làm việc với ông xung quanh việc 2 thanh niên đột nhập Bưu cục Cầu Voi. Do không phát hiện ý đồ xấu hoặc hành vi nào đáng ngờ nên công an chỉ kêu họ rời đi chứ không lập biên bản sự việc. Ông Khéo ký biên bản với nội dung trên và được phó công an xã ghi nhận.

Theo bà N.T.M.L. (45 tuổi), người buôn bán trước cửa Bưu cục Cầu Voi, khoảng 16 giờ ngày 21.7, do khách ghé đông nên bà và hai người bán lo phục vụ. Lúc nghe lục đục bên trong và có tiếng nói chuyện trao đổi với nhau, bà bước tới hàng rào thì thấy 2 thanh niên đi vào khu vực quầy phục vụ của Bưu cục Cầu Voi, đứng cầm máy quay phim.

Dù thấy lạ nhưng do bận bịu công việc nên bà L. không chú ý nữa. Hơn nửa tiếng sau, bà thấy họ đi xuống nhà vệ sinh, vòng sang chân cầu thang rồi lên tầng 1, nơi có máy phát điện cùng nhiều tài sản còn lưu giữ trên đó. Lúc này, cảm thấy bất thường, bà L. cùng một số người buôn bán gần đó điện báo cho trưởng ấp 5 đến giải quyết sự việc.

Lúc ông Khéo có mặt và mời ra ngoài để làm rõ lý do vào Bưu cục Cầu Voi thì 2 thanh niên nói rằng họ vào Bưu cục Cầu Voi nhưng không đụng chạm tới bất kỳ vật dụng nào tại hiện trường.

Gần 15 phút sau, một phó Công an xã Nhị Thành cùng nhóm công an viên được điều đến để xử lý. Khi gặp hai thanh niên ngồi trước cửa bưu cục uống nước, vị công an có trao đổi một số vấn đề như cả hai vô Bưu cục Cầu Voi làm gì, ai kêu cả hai vô Bưu cục Cầu Voi... và mời cả hai rời khỏi bưu cục. Sau đó, hai thanh niên lên xe máy biển số 68G1 - 24… chạy ra QL1, hướng về TP.HCM.

Cũng theo bà L., dù buôn bán ở khu vực này nhiều năm nhưng cảm giác ám ảnh về án mạng hơn 12 năm trước vẫn còn. “Mấy chị em tôi chưa bao giờ bước qua khỏi cửa chứ đừng nói bước qua cánh cổng đó. Những lần vào Bưu cục Cầu Voi kiểm tra chỉ có người của Công an tỉnh thôi, còn dân ai cũng ngán ngại”, bà L. nói.

Bưu cục Cầu Voi và 12 năm bị bỏ hoang Bưu cục Cầu Voi nằm ven QL1 (ấp 5, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An) bị bỏ hoang từ khi xảy ra án mạng liên quan 'tử tù' Hồ Duy Hải, đến nay đã 12 năm. Trao đổi với Thanh Niên vào chiều 5.5, bà Ôn Thị Kim Hồng, Giám đốc Bưu điện Long An, cho biết Bưu cục Cầu Voi bị bỏ hoang từ khi xảy ra án mạng liên quan đến "tử tù" Hồ Duy Hải. Trước năm 2008, Bưu cục Cầu Voi là nơi kinh doanh khá thuận lợi; nhiều nhân viên được luân phiên bố trí trực liên tục ngày đêm. Tuy nhiên, từ khi xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng, 2 nhân viên bị sát hại, bưu cục này được chuyển giao cho Bưu điện H.Thủ Thừa quản lý cho đến nay. Có thời điểm Bưu cục Cầu Voi để trống, cơ quan quản lý cho một số người thuê để kinh doanh ăn uống, mua bán xe máy, quán nước giải khát... ở mặt tiền. Thế nhưng, chỉ được một thời gian ngắn, người buôn bán tự dọn do vắng khách và những câu chuyện kinh hoàng từng xảy ra nơi đây. “Bưu điện tỉnh đang có kế hoạch mở cửa hoạt động trở lại, nhưng hiện chưa có người đảm trách. Một số cá nhân còn có tâm lý e ngại, chưa dám vào ở, nên chưa thể mở cửa được”, bà Hồng nói.

