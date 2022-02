Say rượu chém nhau, cả 2 bố con cùng xộ khám

Ngày 17-2, tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can đối với ông B.V.H (SN 1962) về tội Giết người và B.V.T (SN 1985, con trai ông H., cùng trú tại, xã Bế Văn Đàn, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng) về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác và Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Theo điều tra ban đầu, ông H. là người nghiện rượu, sau mỗi lần say xỉn về nhà thường bị con trai đánh, chửi.

Khoảng trưa ngày 19-12-2021, ông H. do say rượu đã dùng con dao, loại dao thái chuối dài khoảng 60 cm chém vào sau gáy của con trai, làm anh T. bị thương 4%. Quá bực tức anh T. đã dùng chiếc ghế gỗ đánh lại làm ông H. thương tích 55%.

