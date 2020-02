Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào lúc 8h47 sáng ngày 25/2/2020 trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang được chính camera ô tô này ghi lại.

Cụ thể, khi xe ô tô di chuyển trên cao tốc khi đến KCN Ninh Hiệp bất ngờ 1 người đàn ông khi đang chạy sang đường, quá bất ngờ tài xế ô tô không kịp xử lý đã tông thẳng vào người này.

Cú tông mạnh khiến người đàn ông bị hất tung lên rồi văng xa, nằm bất động trên đường.

Video: Oto+

Nguồn tin: Báo Giao thông