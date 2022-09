Rơi vào tay kẻ bắt cóc biến thái, bé gái thoát nạn nhờ phản ứng cực nhanh

Your browser does not support the video tag.

Theo Dailymail, một bé gái 6 tuổi trong gang tấc đã thoát khỏi bàn tay hung dữ của kẻ bắt cóc. Deric McPherson, 33 tuổi, ở Hamilton, Mỹ bị cáo buộc cố gắng bắt cóc bé Ken'Adi Nash, 6 tuổi khi cô bé đang đi đổ rác ở ngay gần ngôi nhà của bé tại Ohio, Mỹ.

Sự việc diễn ra vào hôm 24/8 vừa qua.

Kể lại sự việc với Good Morning America (GMA), cô bé cho biết: "Người đàn ông này khi đi ngang qua đã rất nhanh cố tình chạm vào người cháu và kéo cháu đi”. “Chỉ khi cháu hét toáng lên người đó mới buông tay và chạy đi", cô bé kể lại.

Theo lời cô bé, sau khi người đàn ông đi rồi, cô mới kể với bố mẹ rằng “người đàn ông đó đã cố bắt cóc con và chạm vào “vùng kín” của cô bé.

McPherson hiện đã bị buộc tội bắt cóc và cưỡng bức tình dục thô bạo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Tác giả: Đào Vũ

Nguồn tin: nguoiduatin.vn