Rộ tin đồn xe chở Tổng thống Putin bị tấn công

Tờ The Sun có trụ sở ở Anh hôm nay (15/9) dẫn nguồn tin mà tờ này mô tả "người bên trong Điện Kremlin", cho biết, chiếc xe limousine của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị tấn công, khiến khu vực bánh trước bên trái nổ lớn và bốc khói đen.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lái chiếc xe Aurus đưa người đồng cấp Ai Cập Abdel Fatah el-Sisi thăm đường đua F1 ở Sochi năm 2018. Ảnh: Sputnik

Tuy nhiên, chiếc xe không bị mất kiểm soát và vẫn có thể di chuyển tới khu vực an toàn. Tổng thống Putin được mô tả là không hề hấn gì sau sự vụ. Nguồn tin cũng quả quyết rằng, giới chức Nga đã tiến hành một loạt vụ bắt giữ sau vụ việc.

Vẫn theo nguồn tin, sau sự cố, ông Putin đã trở về dinh thự trên một đoàn xe dự phòng khác gồm 5 phương tiện được bọc thép. Ông Putin ngồi trên chiếc thứ ba. Hiện chưa rõ thời điểm vụ việc xảy ra. Sau The Sun, một số tờ báo phương Tây cũng đăng tải các bản tin về vụ việc.

Nga chưa bình luận gì về thông tin kể trên. Tuy nhiên, một số nhà quan sát không loại trừ khả năng đó là thông tin đồn thổi giả mạo, bởi khả năng đoàn xe của Tổng thống Nga bị tấn công là rất rất thấp, khi chúng được bảo vệ cẩn mật bởi nhiều lớp.

​Tổng thống Nga Vladimir Putin nổi tiếng là người coi trọng vấn đề an ninh. Chịu trách nhiệm bảo vệ ông là các vệ sĩ được tuyển chọn kỹ càng bởi Cục Bảo vệ liên bang (FSO).

Chiếc xe thường chở ông, mẫu Aurus Senat do Nga sản xuất, cũng được bọc thép và sở hữu nhiều tính năng an toàn vượt trội. Trong quá trình phục vụ nhà lãnh đạo Nga, nó được điều khiển và bảo vệ 24/24 bởi các nhân viên an ninh được tuyển chọn kĩ lưỡng. Trước khi ông Putin lên xe, các nhân viên an ninh Nga thường kiểm tra lại từng góc cạnh trên xe để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhà lãnh đạo Nga.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân