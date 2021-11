Quấy rối tình dục phụ nữ trên xe bus, tên biến thái mếu máo vì đụng phải người 'không phải dạng vừa'

Vụ việc xảy ra trên một chuyến xe bus ở thành phố Belem (Brazil) hôm 20/10 khiến người chứng kiến vô cùng hả dạ.

Được biết, người phụ nữ trong clip đang trên đường từ phòng tập thể dục về nhà. Nhân lúc xe bus đông đúc, hành khách chen nhau để tìm chỗ đứng, gã “yêu râu xanh” mon men vòng ra sau lưng người phụ nữ và động chạm để thoả mãn đam mê biến thái.

Thế nhưng, hắn không ngờ mình đã trêu phải người không nên đụng vào. Theo O Liberal, ngay khi phát hiện hành vi đồi bại của tên đàn ông lạ mặt, người phụ nữ lập tức xoay người ghìm chặt lấy cổ hắn, quật ngã xuống sàn rồi đấm liên tiếp vào mũi.

Bị “phản đòn” bất ngờ khiến tên yêu râu xanh choáng váng, không dám nhúc nhích. Sau đó, người phụ nữ yêu cầu tài xế dừng xe ngay trước đồn cảnh sát và đích thân kéo tên này vào để trình báo sự việc. Cảnh sát cho biết đã xác định danh tính của kẻ biến thái, đồng thời lập hồ sơ cho vụ án.

Phản ứng nhanh nhẹn của người phụ nữ được hình thành qua nhiều năm học các môn võ như Muay Thái và capoeira của Brazil. “Không ai làm bất cứ điều gì để giúp đỡ tôi. Mọi người chỉ thích đứng đó quay clip”, cô thất vọng. Một năm trước, cô cũng trải qua tình huống tương tự và đã đấm vào mặt tên đó thay cho lời cảnh cáo.

Nếu bị kết tội quấy rối tình dục, nghi phạm có thể phải lĩnh án từ 1 đến 5 năm tù giam. Trong trường hợp sử dụng bạo lực hoặc đe dọa nghiêm trọng đến nạn nhân, nghi phạm có thể bị buộc tội hiếp dâm.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn