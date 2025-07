Phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới vỏ bọc xổ số Vietlott, giao dịch hơn 500 triệu mỗi ngày

Bị can Phạm Quốc Anh cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc - Ảnh: C02

Ngày 30-6, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - thứ trưởng Bộ Công an, C02 vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay sáp nhập vào Công an TP.HCM) đấu tranh triệt phá thành công ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức thầu số lô, đề.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 68 người về hành vi tổ chức đánh bạc. Trong số này, 12 nghi phạm bị bắt tạm giam, 56 người còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin từ C02, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc tinh vi do Phạm Quốc Anh (36 tuổi, trú TP Vũng Tàu) cùng vợ là Lê Thị Mỹ Dâng cầm đầu.

Hai nghi phạm này đã cấu kết với người thân trong gia đình và khoảng 70 nghi phạm khác điều hành đường dây cờ bạc núp bóng các đại lý kinh doanh xổ số điện toán Vietlott và vé số kiến thiết.

Nhóm này đã đứng tên đăng ký thành lập 15 đại lý vé số, thuê mặt bằng tại các vị trí đắc địa như trục đường lớn, khu vực đông dân cư hoặc khu buôn bán sầm uất.

Vợ chồng Quốc Anh không trực tiếp đứng tên, mà giao cho Lê Hoàng Ngọc Tú và Đặng Nhật Linh (em trai và em dâu của Dâng) làm đại diện đăng ký kinh doanh.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: C02

Bề ngoài, các đại lý hoạt động đúng quy định, có bảng hiệu hoành tráng, nhận diện thương hiệu thống nhất với đuôi tên "Phát" và logo "79". Tuy nhiên, đây chỉ là bình phong che giấu hoạt động bán lô, đề trái phép, được thua bằng tiền mặt.

Công an xác định đường dây này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay, thu hút hàng ngàn con bạc mỗi ngày. Tổng số tiền đánh bạc trung bình lên đến hơn 500 triệu đồng/ngày.

Quốc Anh là người cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động, từ phân công nhân sự, điều phối dòng tiền đến chỉ đạo tiêu hủy "phơi đề" hàng ngày nhằm xóa dấu vết.

Để mở rộng quy mô, các nghi phạm đã tuyển mộ, đào tạo nhân viên đại lý vé số thành người quản lý việc bán lô, đề.

Mỗi điểm kinh doanh có người trông coi riêng, chịu trách nhiệm nhận thông tin từ con bạc, tổng hợp và báo về cho Linh và Tú. Từ đây, cặp đôi này sẽ tính toán, chốt tiền thắng thua và chuyển lại cho Quốc Anh, Mỹ Dâng.

Tiền giao dịch đánh bạc được thực hiện chủ yếu bằng tiền mặt tại đại lý, phần còn lại qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian rồi đổ về tài khoản cuối của Lê Thị Mỹ Dâng.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để những người liên quan và truy nguồn dòng tiền bất hợp pháp của đường dây này.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ