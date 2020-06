Quang Hải bị chảy máu trán sau va chạm trên sân đấu với Tiến Linh

Your browser does not support the video tag.

Chiều ngày 24/5, Hà Nội FC đã có trận đấu gặp Becamex Bình Dương trên sân Gò Đậu. Trong trận đấu này, Quang Hải thi đấu đầy nhiệt huyết, anh di chuyển liên tục và tranh chấp quyết liệt.

Tuy nhiên, đến phút 26 của trận đấu, số 19 của Hà Nội FC đã bị chảy máu ở trán sau tình huống va chạm với cầu thủ Tiến Linh của Becamex Bình Dương. Ngay sau đó, tiền vệ của Hà Nội FC đã phải quấn băng trắng quanh đầu để tiếp tục thi đấu.

Đến phút 30 của trận đấu, Văn Quyết bị trung vệ Rabo Ali phạm lỗi trong vòng cấm và bàn mở tỷ số đã đến với CLB Hà Nội từ chấm 11m.

Trước chuyến làm khách gặp Becamex Bình Dương, ngôi sao sáng nhất của CLB Hà Nội, tiền vệ Quang Hải gặp sự cố bị “hack” facebook. Trong khoảng gần 1 tiếng chiếm quyền kiểm soát, “hacker” đã đăng 3 dòng “tút”, tiết lộ nhiều tin nhắn riêng tư được cho là của Quang Hải.

Phía CLB Hà Nội xác nhận vụ việc, còn Quang Hải sau đó đã lấy lại được facebook. Anh khẳng định sẽ làm việc với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn