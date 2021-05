Quán karaoke ngoài đóng cửa, trong hát tưng bừng trăm khách

Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke vờ tắt đèn hiệu nhưng vẫn cho gần 100 khách hát ở bên trong - Ảnh: Công an Bình Dương

Ngày 17-5, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc quán karaoke hoạt động lén lút dù đã có lệnh cấm của UBND tỉnh do dịch COVID-19.

Quán karaoke của Công ty TNHH karaoke Lộc Phát chi nhánh 550 tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An bị yêu cầu ngưng hoạt động sau khi phát hiện vụ việc.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra nhanh cho thấy trong số 95 khách và 43 nhân viên phục vụ thì có tới 13 trường hợp dương tính với ma túy.

Quán karaoke "qua mặt" lực lượng chức năng bằng cách tắt đèn biển hiệu, kéo khóa cửa cuốn, có người cảnh giới. Còn bên trong quán vẫn tiếp nhận khách vào hát.

Tại thời điểm tra vào 22h khuya 16-5, có tới 14 phòng của quán karaoke nói trên đang hoạt động.

Công an thành phố Thuận An đã lập biên bản vi phạm đối với quán karaoke nói trên về các hành vi: không chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID-19, không thực hiện đầy đủ các quy định về an ninh trật tự, sử dụng nhân viên không đủ điều kiện.

Hiện hồ sơ vụ việc đang được công an củng cố để chuyển cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.

Tác giả: Bá Sơn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ