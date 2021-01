Quan hệ tình cảm xong, vợ cắt của quý của chồng

Hiện công an huyện Hòn Đất, Kiên Giang đang điều tra bà N. T. L (44 tuổi) để làm rõ hành vi dùng dao cắt đứt bộ phận sinh dục của chồng.

Tối ngày 10/1, trao đổi với PV, chủ tich Hội LHPN thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất cho biết: "Hai vợ chồng trong sự việc trên là người ở thị trấn Sóc Sơn, tuy nhiên sự việc xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất".

Theo thông tin ban đầu, bà L và chồng là ông N. V. B. C (47 tuổi) ly thân khoảng 2 tháng nay do bà L phát hiện ông C có “bồ” nên xảy ra mâu thuẫn.

Đến ngày 9/1, ông C và bà L thuê phòng nghỉ ở nhà trọ Duy Thành, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất để ngủ.

Tại đây sau khi hai người nói chuyện thì nảy sinh cự cãi về việc trước đây ông C từng dẫn người yêu về nhà bị bà L phát hiện.

Sau đó hai người quan hệ tình cảm và nhân lúc ông C ngủ say không mặc quần, bà L lấy dao cán vàng (đã chuẩn bị trước) cắt bộ phận sinh dục của ông C. Lúc này ông C bị đau nên thức giấc chạy kêu người cứu giúp.

Sau khi cắt bộ phận sinh dục của ông C, bà L đã đến Công an trình báo toàn bộ sự việc của mình. Hậu quả, ông C bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Tác giả: Thanh Thanh

Nguồn tin: Đất Việt