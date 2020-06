Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc bị tạm giữ vì hành vi đánh bạc

Báo Giao Thông đưa tin, ngày 12/6, đại diện công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can về tội đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự, trong số 4 người này có ông Nguyễn Văn Long (SN 1969, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc).

3 đối tượng còn lại bị khởi tố, tạm giam gồm: Lê Duy Hưng (SN 1967) là trưởng phòng Tài chính huyện và 2 chủ doanh nghiệp là Trần Văn Hùng (SN 1974, ở thị trấn Hậu Lộc) và Nguyễn Văn Đức (SN 1973, ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc).

Theo Tiền Phong, đêm ngày 31/5/2020, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “đánh phỏm” tại phòng làm việc riêng của ông Nguyễn Văn Long. Hiện trường, công an thu giữ trên chiếu 92 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận rủ nhau đến phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long đánh "phỏm" cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Liên quan đến hành vi đánh bạc của cán bộ, PLO dẫn tin, trước đó, ngày 5/6, lãnh đạo Sở nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Bùi Quốc Toàn (trưởng phòng quản lý công chức, viên chức của Sở này) điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại nhà riêng. Công an TP. Thanh Hóa đã bắt quả tang vụ việc vào trưa ngày 31/5.

Như Công Lý đưa tin, trưa ngày 31/5, công an TP. Thanh Hóa ập vào nhà riêng và bắt quả tang ông Bùi Quốc Toàn (60 tuổi) tại khu đô thị Bình Minh đang đánh bạc cùng 3 người khác gồm: Đàm Anh Tuấn (49 tuổi, trú tại TP Sầm Sơn), Vũ Văn Khánh (48 tuổi, giám đốc trung tâm điều dưỡng người có công Sầm Sơn, thuộc Cục người có công, Bộ lao động thương binh và xã hội) và Trần Đức Thịnh (39 tuổi, trú tại TP Thanh Hóa).

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ trên chiếu bạc gần 55 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan hành vi đánh bạc.

Hiện 4 người tham gia đánh bạc đang bị công an TP. Thanh Hóa tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

