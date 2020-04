Phó Chủ tịch HĐND huyện văng tục, đập bàn tại chốt kiểm dịch COVID-19

Ngày 12/4, đại diện Tỉnh ủy Bình Phước cho biết đã nắm được thông tin ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản phản ứng, có thái độ không chuẩn mực tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở thị xã Bình Long.

“Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tỉnh ủy đã chỉ đạo, Ban thường vụ Huyện ủy Hớn Quản họp kiểm điểm và nghiêm túc phê bình ông Thanh. Qua làm việc, ông Thanh thừa nhận sai và nhận khuyết điểm”, đại diện Tỉnh uỷ Bình Phước nói.

Ông Lưu Văn Thanh chỉ tay, phản ứng tại tổ kiểm dịch. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 12/4, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài 4 phút 40 giây ghi lại cảnh ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, không đeo khẩu trang, đứng cự cãi, đập bàn nhiều lần và không hợp tác khi lực lượng trực chốt kiểm dịch COVID-19 tại thị xã Bình Long yêu cầu ông Thanh đo thân nhiệt.

Không những không hợp tác, khi người phụ nữ đi cùng can ngăn, lực lượng chức năng cố gắng giải thích, ông Thanh vẫn cự cãi và có thái độ thách thức khiến cán bộ trực chốt yêu cầu gọi điện cho lực lượng CGST giữ xe ô tô và báo cáo lên Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Video: Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) không đeo khẩu trang, không hợp tác đo thân nhiệt

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: SONG NGƯ

Nguồn tin: Báo VTC News