Phát hiện trùm ma túy trong nhóm người xuất cảnh trái phép

Đối tượng Cáng cùng tang vật .Ảnh: A. Khoa

Sáng 25/5, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thông qua công tác trinh sát, nắm địa bàn, Phòng An ninh đối ngoại phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh vừa tiến hành bắt khẩn cấp để điều tra, xử lý đối với Hoàng Thu Hương (SN 1983, trú thôn 2, xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi Tổ chức đưa dẫn người xuất cảnh trái phép.

Trong tổng số 11 công dân các tỉnh Bắc Giang, Nghệ An, Hà Giang, Yên Bái, Hải Phòng được đối tượng Hương đưa sang Trung Quốc có Lương Văn Cáng (SN 1992), trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) cất giấu 2 bánh ma túy, 200 viên ma túy tổng hợp và 1 số tang vật có liên quan trong người.

Khi toán người đi trên xe ô tô BKS 12A-054.17 đến khu vực Bản Kiếng (xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) thì bị lực lượng chức năng địa phương phát hiện, ngăn chặn.

Đối tượng Hương khai nhận hành vi đưa người trái phép qua biên giới. Ảnh: A. Khoa.

Tại cơ quan điều tra, Lương Văn Cáng khai nhận mua số ma túy trên tại huyện Tương Dương (Nghệ An) để vận chuyển sang cho một đối tượng người Trung Quốc. Đối tượng Cáng là một “mắt xích” quan trọng của đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên biên giới.

Đối tượng Hương khai, đã “lập bản doanh” tại một nhà nghỉ ở thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, sau đó đã tổ chức đưa người sang Trung Quốc với giá khoảng 2000 Nhân dân tệ (tương đương 6,5 triệu VNĐ)/ người.

Hiện nay, công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý và mở rộng vụ án.

