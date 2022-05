Phát hiện nhiều tài liệu bị tiêu hủy trong thùng rác khi khám xét trụ sở AIC Group

Phát hiện tài liệu bị tiêu huỷ trong thùng rác khi khám xét trụ sở AIC Group

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét các bị can trong vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng khi xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, tối 29/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét các trụ sở của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC ở 181 phố Bà Triệu và 69 Tuệ Tĩnh tại Hà Nội.

Cơ quan CSĐT mở két sắt để thu giữ tài liệu. Ảnh: Công an nhân dân

Vị trí tập trung khám xét là tầng 3 của trụ sở, nơi có nhiều nhân viên Tập đoàn AIC làm việc. Cơ quan CSĐT đã kiểm tra kỹ những hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của tập đoàn này, trong đó có dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan phục vụ quá trình điều tra đều được Cơ quan CSĐT thu giữ, niêm phong.

Ngoài tầng 3, các tầng khác còn lại của tòa nhà cũng được lực lượng chức năng kiểm tra kỹ lưỡng. Đáng chú ý, rất nhiều két sắt trong tòa nhà đã bị khóa. Những nhân viên có mặt tại đây đều nói không biết mã để mở. Tại tầng 4, chiếc két sắt để sau ghế làm việc của lãnh đạo tập đoàn này cũng được khóa chặt.

Trước sự chứng kiến của đại diện VKSND Tối cao và những người có liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã mở két sắt để kiểm tra. Ở phía trong, nhiều tài liệu quan trọng được tìm thấy. Những tài liệu này được đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng cho việc điều tra vụ án.

Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT còn phát hiện trong các thùng rác của tòa nhà có một lượng lớn tài liệu đã bị hủy bằng máy.

Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ, số tài liệu này có liên quan đến vụ án hay không.

Phát hiện nhiều loại tài liệu bị tiêu huỷ tại toà nhà số 181 Bà Triệu. Ảnh: Công an nhân dân

Nữ chủ tịch kín tiếng của AIC Group vừa bị khởi tố là ai?

Theo tìm hiểu của PV VTC News, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC). Bà Nhàn sinh ngày 1/1/1969 ở Bắc Ninh.

Năm 2015, bà Nhàn là Viện sĩ, Tiến sĩ và cũng là người phụ nữ đầu tiên của khu vực châu Á và Việt Nam được Viện Hàn lâm Quốc tế về các nghiên cứu hệ thống Liên Bang Nga (Viện IASS) trao tặng 2 danh hiệu cao quý: Viện sĩ có thành tích xuất sắc nhất giai đoạn 2004 - 2014 và phần thưởng Ngôi sao Vernadski.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Bà Nhàn là Viện sĩ, Tiến sĩ và cũng là người phụ nữ đầu tiên của khu vực châu Á và Việt Nam được Viện IASS trao tặng hai danh hiệu danh giá này.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC đã từng nhận rất nhiều giải thưởng cao quý: Giải thưởng Sao đỏ, Giải thưởng doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu nhất, Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhất, Giải thưởng thương hiệu quốc gia xuất sắc nhất…

AIC Group của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn "làm ăn"" ra sao?

Báo Tuổi trẻ dẫn thông tin tự giới thiệu AIC Group trên trang aicgroup.com của công ty cho thấy, hệ sinh thái AIC Group gồm 29 công ty con, hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực từ y tế, giáo dục, chuyển đổi số, tài nguyên môi trường đến bất động sản.

Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Bộ Kế hoạch và đầu tư) ghi nhận những năm qua AIC Group đã trúng thầu hàng loạt dự án đầu tư công.

Cụ thể, vào tháng 10/2017, AIC Group trúng thầu gói cung cấp lắp đặt hệ thống thiết bị tiền kỳ, hậu kỳ, hệ thống thiết bị trường quay tọa đàm... thuộc dự án giải pháp tổng thể nâng cấp kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam VOVTV từ tiêu chuẩn SD lên HD, giá trúng thầu 91,33 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 8/2017, AIC Group trúng thầu gói cung cấp lắp đặt thiết bị phần mềm cổng thông tin điện tử cho học viện trung tâm và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giá trúng thầu 30,09 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, AIC Group trúng thầu nhiều gói thầu cung cấp hệ thống điều hành thông minh cho các địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế…

Thông tin từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng cho thấy, trong giai đoạn 2017-2018, AIC Group của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trúng thầu một loạt gói thầu hàng trăm tỉ trong mảng tài nguyên môi trường tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong đó có gói thầu số 4 - cung cấp và lắp đặt thiết bị toàn bộ dự án xây dựng 3 trạm quan trắc nước mặt tự động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bạc Liêu mời thầu, giá trúng thầu 39,4 tỉ đồng.

Gói thầu mua sắm thiết bị quan trắc và phân tích môi trường do Sở Tài nguyên và môi trường Gia Lai mời thầu, giá trúng thầu 26,7 tỉ đồng.

Gói thầu mua sắm thiết bị trạm quan trắc, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cao năng lực Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh, do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh mời thầu, giá trúng thầu hơn 157,4 tỉ đồng.

Gói thầu mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm và thiết bị văn phòng, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cao năng lực Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh, do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh mời thầu, giá trúng thầu 101,8 tỉ đồng.

Gói thầu cung cấp thiết bị xử lý nước uống tại 162 trường học công lập, thuộc dự án đầu tư hệ thống xử lý và cung cấp nước uống tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 1, do Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Ninh mời thầu, giá trúng thầu 34,5 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét trụ sở chính AIC Group do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Ảnh: Dân việt

Không chỉ vậy, những năm qua AIC Group còn trúng thầu thực hiện hàng loạt dự án xử lý rác thải tại Hà Nội, xây dựng nhà máy xử lý rác tại thị xã An Khê (Gia Lai), và hàng loạt gói thầu xử lý rác y tế tại các bệnh viện công.

Trong lĩnh vực bất động sản, thông tin giới thiệu trên trang aicgroup.com của AIC Group giới thiệu doanh nghiệp này đang triển khai hai dự án bất động sản quy mô lớn, đó là khu đô thị Phật Tích - Bắc Ninh, quy mô xây dựng khoảng 3.000 hecta, dự án khu đô thị Tân An, tỉnh Long An, quy mô xây dựng 500 hecta.

Ngoài ra, theo đánh giá của Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam, Công ty CP Tiến bộ quốc tế - AIC Group được xếp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất cả nước, doanh thu của công ty theo báo cáo tài chính năm 2012 đạt hơn 10.000 tỉ đồng.

