Ông Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn sai phạm do nể nang em trai nguyên Bí thư Thành uỷ

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAGRI) và chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 16 bị can về các tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can bị đề nghị truy tố do có các hành vi sai phạm trong việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, sử dụng tài chính; thực hiện dự án và chuyển nhượng dự án tại SAGRI.