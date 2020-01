Ông Nguyễn Hữu Linh thi hành án tù tại Đà Nẵng

Nguyễn Hữu Linh đeo khẩu trang ra Tòa

Trước đó, TAND quận Hải Châu đã nhận được ủy thác của TAND quận 4 (TP. HCM) về việc thi hành án đối với ông Nguyễn Hữu Linh (có hộ khẩu thường trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Đại diện lãnh đạo TAND quận Hải Châu cho biết, theo đúng quy đinh, trong thời hạn 7 ngày, TAND quận Hải Châu đã ra quyết định thi hành án phạt tù đối với người bị xử phạt tù đang được tại ngoại. Sau khi có quyết đinh thi hành án, TAND quận Hải Châu đã giao quyết định thi hành án cho ông Nguyễn Hữu Linh và các cơ quan chức năng để thực thi theo quy định của pháp luật.

Trong 7 ngày kể từ khi ông Linh nhận quyết định, ông này phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Hải Châu để thi hành án.

Vào ngày 6/11/2019, TAND TPHCM xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo kêu oan đối với ông Nguyễn Hữu Linh (cựu phó viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng), buộc bị cáo Linh chấp hành 18 tháng tù, tội danh “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” mà trước đó án sơ thẩm của TAND quận 4 đã tuyên.

Ông Linh bị cáo buộc, vào khoảng 21h10 ngày 1/4/2019, Nguyễn Hữu Linh đi cùng thang máy với cháu C. để lên tầng 11 của chung cư Galaxy 9. Trong thang máy chỉ còn cháu C. và Linh thì ông Linh có hành vi dùng tay phải sờ vào má, áp sát mặt mình vào mặt của cháu C. rồi buông cháu C. ra. Cháu C. đã phản ứng, dùng tay phải che mặt mình rồi di chuyển lại đứng gần cửa thang máy và bị Linh tiếp tục dùng tay phải choàng qua vai phải, kéo ghì cháu C. lùi về phía sát mình. Cháu C. có phản ứng cúi khom người xuống.

Khi thang máy mở cửa, Linh buông C. ra. Cháu C. vùng bỏ chạy suýt té thể hiện sự hoảng sợ và về kể ngay cho cha mẹ biết. Khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Linh thừa nhận sau khi uống bia và đi vào thang máy, gặp bé gái dễ thương nên ôm hôn bé chứ không có mục đích thỏa mãn tính dục. Gia đình cháu bé cũng đề nghị không xử lý ông Nguyễn Hữu Linh. Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng quận 4 đã khởi tố và truy tố ông Linh theo khoản 1 điều 146 Bộ luật hình sự 2015 về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Tác giả: Vũ Vân Anh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam