Ông Lê Tùng Vân và 3 "đồ đệ" hợp tác, không chống đối quá trình điều tra

Ông Lê Tùng Vân. Ảnh: VOV

Chưa khởi tố thêm tội danh mới

Lãnh đạo công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) hôm nay thông tin trên Dân trí, cơ quan công an vẫn đang điều tra vụ việc tại Tịnh thất Bồng Lai (còn có tên là Thiền am bên bờ vũ trụ, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Hiện cơ quan điều tra chưa khởi tố thêm tội danh mới đối với ông Lê Tùng Vân và 3 bị can bị tạm giam.

"Ông Lê Tùng Vân và 3 bị can hợp tác, không chống đối quá trình điều tra. Khi có thông tin mới sẽ cung cấp đến quý báo sau", vị này nói với Dân trí.

Tờ Tiền phong trước đó cho hay, Công an huyện Đức Hòa đã khám xét Tịnh thất Bồng Lai, đồng thời làm việc với 14 người có liên quan.

Công an thời điểm khám xét bên trong nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Tiền phong

Lê Tùng Vân có cuộc sống, mối quan hệ phức tạp

Vào ngày 5/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 trường hợp ở Tịnh thất Bồng Lai về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Những người bị khởi tố gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi). Trong đó, Lê Tùng Vân được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú, 3 người còn lại bị bắt tạm giam.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Long An thông tin trên Dân trí, 4 bị can trên đã sử dụng các tài khoản cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian dài để bôi nhọ, xuyên tạc sự thật khách quan đối với một số hoạt động của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 8/1, nguồn trên nâu, ông Vân đã về Tịnh thất Bồng Lai phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm tại đây.

Lý giải với Dân trí về việc ông Lê Tùng Vân không bị bắt tạm giam, luật sư Nguyễn Thành Sơn (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định điều này là phù hợp. Bởi ông Vân có địa chỉ cụ thể và không có nguy cơ bỏ trốn.

Ngoài ra, bị can này bị khởi tố trong trường hợp không đặc biệt nghiêm trọng với tội danh liên quan đến Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Về tội danh mà 4 người ở Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố hiện không có khung phạt cao nhất là tử hình nên việc bắt giam là không thực sự cần thiết.

Bị can Vân đã 90 tuổi và đây cũng là một yếu tố để cơ quan điều tra xem xét cho tại ngoại.

Theo Vietnamnet, cơ quan công an còn đang tiếp tục điều tra làm rõ về các hành vi khác đối với ông Lê Tùng Vân và một số người tại Tịnh thất Bồng Lai, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, loạn luân.

Ở diễn biến khác, tờ Dân trí trước đó cho hay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Hòa đã có một thời gian dài điều tra về các vấn đề liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai. Theo đó, xác minh cho thấy ông Lê Tùng Vân có cuộc sống và mối quan hệ rất phức tạp với một số người sống cùng.

Nguồn trên cho hay, từ khi ông Vân chuyển về sống cùng bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) tại đây rồi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai vào năm 2015, tính đến nay nơi này có 18 người. Đáng nói, 6 trẻ em trong đó đều có mẹ ruột ở cùng, chứ không phải trẻ mồ côi như nơi này giới thiệu.

Một cảnh tượng bên trong Tịnh thất Bồng Lai trước đó. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, bà N.T.V. (người sống gần Tịnh thất Bồng Lai) kể trên báo Người lao động, thi thoảng có đoàn từ thiện đến, song nơi này chỉ mở cửa rồi đóng lại ngay, người địa phương ít ai được nhìn bên trong vì họ sống biệt lập. Ngoài ra, người của Tịnh thất Bồng Lai ra ngoài cũng hầu như không tiếp xúc với hàng xóm.

"Vì nhiều chuyện xảy ra nên Tịnh thất Bồng Lai được nhiều người để ý, quan tâm. Thế nhưng, là người ở địa phương, tôi thấy cổng của Tịnh thất Bồng Lai thường xuyên đóng kín, bảng thông báo tạm ngưng tiếp khách cũng thường xuyên được dán trên cánh cửa", ông Đ., một hàng xóm khác, kể với nguồn trên.

Các bé được pháp luật bảo vệ danh tính và nhân thân

Sau những diễn biến liên quan vụ việc, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, kiểm tra, thanh tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ từ thiện trên toàn quốc.

Ông Đặng Hoa Nam (Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH) khi trả lời báo giới đã khẳng định, những vi phạm của người lớn tại Tịnh thất Bồng Lai không liên quan tới trẻ em và pháp luật đã quy định rõ việc lộ bí mật thông tin của các em bé tại đây sẽ bị xử phạt.

Theo ông Nam, các bé được pháp luật bảo vệ danh tính và nhân thân. Việc đưa quá chi tiết về tên, tuổi của các bé cũng như tên tuổi mẹ ruột của các em bé tại nơi này, đã vi phạm Điều 31, Nghị định 130/2021/NĐ-CP.

"Các em không phải là trẻ mồ côi và là đối tượng được bảo trợ xã hội. Việc người ở Tịnh Thất Bồng Lai nói những đứa trẻ này mồ côi, lang thang cơ nhỡ để vận động từ thiện là tội lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an khởi tố tội danh là đúng pháp luật", ông Đặng Hoa Nam trả lời trên tờ Dân trí.

Hé lộ từ người nhiều tháng ở Tịnh thất Bồng Lai

Theo Lao động, ông Tô Văn Thành (ngụ tại TP.HCM, chuyên sản xuất kinh doanh xe thô sơ các loại) chính là người đã bán mảnh đất của mình, lấy 500 triệu hỗ trợ xây Tịnh thất Bồng Lai khang trang hơn.

Ông kể với Lao động, qua vụ gây rối ở Tịnh thất Bồng Lai năm 2019, ông biết đến nơi này và tìm tới thăm. Cảm động trước cảnh "nhiều trẻ em mồ côi" được nuôi và khuôn viên nơi này thiếu thốn, ông tìm tới gặp Lê Tùng Vân đề xin xây lại.

Sau đó, ông bán miếng đất 500 triệu, tự thuê thợ, mua vật tư, còn trực tiếp nhiều tháng thi công tại Tịnh thất Bồng Lai. Căn nhà mái tôn, khung thép rộng khoảng 150m2 đã được ông cùng nhóm thợ gia cố lại khung, mái, xây mới tường, gạch nền, trần, điện thờ. Thế nhưng, quãng thời gian nửa năm đi đi về về, ông đã nhận ra nhiều sự bất thường bên trong Tịnh thất Bồng Lai.

Theo ông, đồ ăn tại bếp của nơi này là mặn, chứ họ không hề ăn chay, cả cách sinh hoạt nói năng cũng không giống người tu hành. Khi đó, ông đã ngờ ngợ các bé nơi đây không phải trẻ mồ côi. Có lần, ông thỉnh tượng về cho Tịnh thất Bồng Lai và mời 10 cao tăng nơi khác đến tụng niệm, nhưng ông Lê Tùng Vân không tham gia lễ.

(Tổng hợp)

Tác giả: PV

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị