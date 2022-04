Ông chủ nhà hàng bị khởi tố vì nhân viên tự thú nhập cảnh trái phép

Ngày 27/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” đối với Peng Can Guang (SN 1981, trú ở thị trấn Mai Lâm Kiều, huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc).

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an thành phố Bắc Giang điều tra, làm rõ: Năm 2018, 2019, Peng Can Guang nhiều lần nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam làm đầu bếp tại một nhà hàng ở phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Nhà hàng này do Wu Qin Zi (SN 1979, trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc làm chủ).

Bị can tại cơ quan công an. Ảnh CABG.

Cuối năm 2019, Peng Can Guang về nước, đến tháng 2/2022, Peng Can Guang tiếp tục nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để làm việc tại nhà hàng tại tỉnh Bắc Ninh. Đến ngày 24/3/2022, Peng Can Guang đã đến Công an thành phố Bắc Giang đầu thú về hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Wu Qin Zi về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Hồng Nguyên

Nguồn tin: Báo Giao thông