Your browser does not support the video tag.

Clip: Ô tô đâm nhau vì đứa bé chạy 1 mình trên đường

Vụ việc diễn ra ngày 6/2, tại đường Sixes, ở Canton, bang Georgia, Mỹ. Sự việc được camera hành trình của một chiếc ô tô di chuyển trên đoạn đường này ghi lại.

Tài xế chiếc ôtô gắn camera hành trình cho biết, khi gần đến một điểm giao cắt, anh nhận ra một bé gái đi một mình bên đường. Lúc đó, trời đã chập choạng.

Thấy vậy, anh nhấn một hồi còi dài rồi dừng lại, nhanh chóng xuống xe và chạy tới chỗ bé gái. Nhiều ô tô thấy vậy cũng phải dừng đột ngột.

Đúng lúc đó, 2 chiếc ô tô chạy ở làn bên trái vượt lên. Chiếc xe Ford Mondeo phanh gấp khiến chiếc Nissan X-Trail bám ngay phía sau đâm trúng, chỉ cách đứa trẻ vài mét.

Rất may, bé gái không bị thương và được tài xế ôtô gắn camera hành trình giữ lại. Có thể đứa bé đã chạy ra từ một ngôi nhà gần đường.

Vụ việc như một lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh có con nhỏ và nhà ở ven đường, cần trông con cẩn thận, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Báo Vietnamnet