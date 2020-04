Ô tô bốc cháy lao vào nhà dân sau va chạm kinh hoàng, 2 người nhanh chân chạy thoát

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 16h08 ngày 24/4, tại đường 10, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, Ninh Bình.

Thời điểm trên, một chiếc xe ô tô con màu trắng đang lưu thông trên đường thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe tải chạy cùng chiều. Sau cú tông mạnh, chiếc xe ô tô nát phần đầu, lao vào nhà dân rồi bốc cháy.

Thấy chiếc xe ô tô lao tới, 2 người đang ngồi trước cửa nhà đã nhanh chân chạy thoát. Tài xế sau đó cũng nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin