Your browser does not support the video tag.

Theo đó, trận mua đá này được cho là xuất hiện tại một địa phương tại tỉnh Cao Bằng. Theo như nội dung đoạn clip đăng tải, những viên mưa đã có kích thước khá lớn dội xuống một cánh đồng phá hủy hàng loạt hoa màu của người dân.

Clip đang tải đã nhận được khá nhiều bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng xã hội về sự việc này.

Tác giả: Nhật Quang

Nguồn tin: Pháp luật Plus