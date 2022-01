Ô tô bất ngờ lao thẳng vào tiệm cắt tóc, cả khách và nhân viên tái mặt chứng kiến cảnh tượng sau đó

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 23h ngày 25/1 và được camera an ninh của tiệm cắt tóc ghi lại.

Theo đó, khi nhân viên và khách đang ngồi trong tiệm thì bất ngờ có một xe ô tô lao thẳng vào cửa chính. Cú tông mạnh khiến phía ngoài của tiệm bị phá nát tan tành, nhiều đồ đạc cũng bị hư hỏng nặng.

Sự việc xảy ra đột ngột cùng tiếng động lớn khiến những người trong tiệm không khỏi hốt hoảng, vội chạy ra xem xét tình hình. Lúc này, trước mắt họ là cảnh một người đàn ông đang cố gắng thoát khỏi đống đổ nát. May mắn, người này còn khá tỉnh táo, có thể tự đứng dậy.

Ở góc camera khác cho thấy, xe ô tô 4 chỗ chạy với tốc độ cao đã lao thẳng vào tiệm cắt tóc, "càn quét" chiếc xe máy cùng tấm biển dựng trước tiệm. Sau cú tông kinh hoàng, xe ô tô bị lật nghiêng giữa đường.

Đoạn clip ghi lại diễn biến sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nhiều người theo dõi đoạn clip cũng không khỏi thất kinh trước cảnh tượng trên, đồng thời bày tỏ thắc mắc về tình trạng của tài xế.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn