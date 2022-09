Nữ giáo viên và cái chết oan khuất sau bữa cơm mời 'người tình'

Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, các nạn nhân đã bị kẻ sát nhân dùng vật cứng đập vào đầu, gây chấn thương sọ não và bị siết cổ cho đến chết. Ngoài hiện trường gây án chính là ngôi nhà số nhà 05/14, phố Doãn Khuê, tổ 17 phường Phú Khánh (TP Thái Bình), cơ quan chức năng sau đó còn phát hiện được hiện trường thứ 2 của vụ án mạng cách đó rất xa. Tại nghĩa trang xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, cơ quan chức năng phát hiện có 3 hố sâu mới đào. Tại đây, cơ quan công an cũng thu được cuốc, xẻng giấu trong bụi cỏ dưới dải taluy. Bước đầu nhận định, có thể hung thủ đã đào những chiếc hố này để giấu xác nạn nhân sau khi gây án. Tuy nhiên vì lý do nào đó mà hung thủ có thể chưa kịp thực hiện ý định chôn xác phi tang. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Báo Người lao động)