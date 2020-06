Những bữa tiệc sinh nhật "ngập" ma túy: Kết đắng cho hotgirl, đại ca giang hồ muốn... chứng tỏ mình

Hotgirl thiết kế phòng riêng để tổ chức tiệc sinh nhật ma túy

PLO đưa tin, ngày 17/6, Công an quận Bình Tân vừa khởi tố 3 đối tượng thuộc 2 nhóm tổ chức tiệc ma tuý trong ngày sinh nhật mà lực lượng công an vừa triệt phá.

Qua công tác quản lý nắm địa bàn, sáng 12/6, trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý bất ngờ ập vào nhà số 257/20/22 đường Bình Thành, P.Bình Hưng Hoà B, Q.Bình Tân.

"Hot girl" Mai Lel Na cùng tang vật

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang 14 đối tượng đang phê ma tuý, thu giữ tại hiện trường 1,7gr ma tuý và thu giữ trong ví của 1 đối tượng có 0,18gr ma tuý tổng hợp.

Theo Vietnamnet, công an xác định, Mai Lel Na là chủ nhân của tiệc ma tuý và ngôi nhà này do Na thuê. Để chứng tỏ với bạn bè, Na thiết kế phòng bay lắc riêng để mình và nhóm bạn cùng chơi.

Chiều 11/6, Na mua ma túy của một đối tượng lạ để thiết đã bạn bè trong tiệc sinh nhật của mình. Qua test nhanh, công an xác định có 13/14 người dương tính với ma tuý.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tổ chức tiệc sinh nhật cho vợ bằng ma túy

Thông tin trên Thanh Niên, trước đó, ngày 21/5, Công an TX.Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) vừa bắt và tạm giữ Hồ Công Nhật Quang (biệt danh là Quang "Camel", 33 tuổi, trú TP.Huế) cùng Lê Công Minh Hiếu và Trần Văn Anh Quân để điều tra làm rõ về hành vi "tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy".

Đối tượng Quang "Camel" tại cơ quan công an

Cụ thể, ngày 17/5, Quang thuê một cơ sở lưu trú sân vườn, có hồ bơi tại xã Thủy Bằng (TX.Hương Thủy) để tổ chức sinh nhật cho vợ và mời khoảng 60 khách đến dự.

Đến tối cùng ngày, khi mọi người đã sẵn hơi men trong người, Quang gọi Hiếu mua giúp 20 viên ma túy dạng thuốc lắc và 1 túi ma túy dạng khay với số tiền là 13,5 triệu đồng để sử dụng. Do số lượng khách đã về một nửa, những người còn lại chia làm hai nhóm, vào 2 phòng nghỉ do vợ chồng Quang thuê sẵn để sử dụng trái phép chất ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Kết quả test nhanh cho thấy có 32/33 người (gồm 11 nữ và 21 nam) dương tính với ma túy. Công an TX.Hương Thủy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Quang 'Camel' cùng Hiếu và Quân để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm thanh niên tổ chức tiệc sinh nhật bằng ma túy trong mùa dịch Covid-19

Tin trên Người Lao Đông, ngày 12/4, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện và bắt giữ 11 đối tượng (8 nam và 3 nữ) đang tụ tập hát karaoke và sử dụng ma túy trái phép trong mùa đại dịch Covid-19.

Theo đó, đêm ngày 9/4, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Siliver Star ở số 118 đường Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Tại đây, công an phát hiện tại phòng 402 có 11 nam, nữ thanh niên đang tụ tập hát karaoke và có biểu hiện sử dụng ma túy gồm: Phạm Thanh T. (SN 1985), Nguyễn Đoan U. (SN 1992), Nguyễn Văn H. (SN 1988), Trần Văn H. (SN 1998); Nguyễn Trọng Q. (SN 1985); Nguyễn Quốc H. (SN 1985); Vũ Ngọc Th. (SN 1986); Vũ Mạnh H. (SN 1992; tất cả cùng ngụ TP Thanh Hóa); Vi Thị T. (SN 1995; ngụ huyện Như Xuân); Đàm Thị H. (SN 2000; ngụ huyện Nga Sơn) và Lê Thị H. (SN 1994; ngụ huyện Hoằng Hóa).

Các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ tại hiện trường

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 đĩa sứ, 1 ống nhựa đang còn dính bột trắng và một số dụng cụ khác dùng để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, công an phát hiện có 11 người dương tính với ketamine và các chất trong nhóm ATS (mathamphetamine, amphetamine và MDMA).

Đấu tranh tại chỗ, nhóm thanh niên khai nhận, để mừng sinh nhật mình, Phạm Thanh Tuấn, Nguyễn Đoan Út và Hòa đã tổ chức cho nhóm thanh niên sử dụng ma túy và thác loạn. Các đối tượng trên bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi "tổ chức sử dụng ma túy" để xử lý theo quy định của pháp luật.

