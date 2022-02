Nhóm người đến một con suối nông, kéo lên toàn sinh vật thuôn dài: Rất có giá trị

Một nhóm những thanh niên trẻ đã cùng nhau đi dọc một con suối nông để bắt cá. Họ sử dụng một sợi dây câu có gắn lưỡi câu và mồi rồi thả xuống nước. Kết quả là cả nhóm đã liên tục kéo lên những sinh vật có hình dáng thuôn dài.

Xem video:

Những chàng trai trẻ liên tục kéo lên sinh vật thuôn dài này

Thì ra đó là những con cá chình nước ngọt (danh pháp khoa học: Anguillidae). Chúng là loài cá rất thích sinh sống trong các vùng nước nông hoặc nằm ẩn mình dưới các khe đá dưới đáy sông. Tuy nhiên, trước đó thì loài cá này sống ở biển và sẽ quay về biển khi lớn lên.

Cá chình nước ngọt rất sợ ánh sáng nên thời gian hoạt động chủ yếu của chúng là vào ban đêm; ban ngày chúng ẩn nấp trong hang đá hoặc các hốc trong các sông, suối. Cá chình có hàm lượng dinh dưỡng cao nên rất có giá trị và được ưa chuộng.

Tuy vậy các nhà khoa học vẫn chưa thể nhân giống nhân tạo loài cá này để tiến hành nuôi thương phẩm, do đó nguồn các chình vẫn phụ thuộc vào tự nhiên. Chính vì thế đây là loài cá quý hiếm nên cần sự bảo tồn, khai thác thích hợp để đảm bảo tiềm năng quý hiếm.

Tác giả: Hoa Hướng Dương

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc