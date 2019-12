Nhóm côn đồ chặn xe, cầm hung khí đập phá xe buýt trên đường Phạm Văn Đồng

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, vào 11h30 ngày 22/12, chiếc xe buýt số 8 (BX quận 8 - Đại học Quốc gia) mang BKS: 51B-23.225 chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng Bình Lợi về Linh Xuân. Khi tới nhà chờ trước trung tâm thương mại Gigamall (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) thì bất ngờ bị 6 đối tượng đi trên 3 xe gắn máy dùng hung khí tấn công.

Chúng đập vỡ toàn bộ kính cửa xung quanh xe buýt rồi nhanh chóng lên xe bỏ đi. Sự việc xảy ra thu hút rất đông sự chú ý của người đi đường. May mắn là không có thương vong về người.

Thông tin thêm trên tờ Thanh niên, theo lời kể của tài xế xe buýt thì giữa tài xế và nhóm này trong quá trình lưu thông đã xảy ra mâu thuẫn. Nhóm côn đồ đã từng tấn công xe buýt BKS: 51B-232.25 gây hư hại một phần kính xe.

Đến hơn 13h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành lấy lời khai, xử lý vụ việc.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin