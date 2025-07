Đề nghị truy tố 11 vụ, 84 bị can phạm tội về tham nhũng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố các bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại huyện Quan Hóa cũ. Ảnh: Công an Thanh Hóa