Nhiều gỗ rừng bị đốn hạ vô tội vạ ở Nghệ An: Ngang nhiên chặt phá rừng tự nhiên

Thực trạng này xảy ra tại địa bàn xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An nhưng không được ngăn chặn kịp thời khiến dư luận bức xúc.

Rừng bị triệt hạ nhiều ngày nhưng cơ quan chức năng không biết?

Chúng tôi đã nhận được thông tin từ người dân về 1 vụ phá rừng mới xảy ra tại khu vực rừng Đá Hươu, thuộc thôn Thượng Lâm, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Từ nguồn tin này, dưới trời mưa tầm tã, phải mất nửa ngày chúng tôi mới tiếp cận được vị trí rừng bị chặt phá. Len qua trang trại của 1 hộ dân, lần theo con đường đất rộng khoảng 5m, in sâu vết lốp xe tải, đã dẫn chúng tôi đến được hiện trường vụ phá rừng này.

Trước mắt là một mảng lớn rừng tự nhiên rộng khoảng 1ha bị chặt phá, các cây nhỏ bị phát sẻ ngã rạp xuống từng lớp; có nhiều gốc cây to bị cưa sát gốc. Những thân cây này đã bị cắt thành khúc chờ vận chuyển ra ngoài. Có rất nhiều khúc gỗ có đường kính khoảng nửa mét nằm phơi mưa và trên những thân cây này cũng không thấy đánh dấu kiểm tra của lực lượng chức năng.

Dưới chân đồi, 1 tuyến đường vận xuất được mở dấu đất còn mới, dọc đường có nhiều khúc gỗ vứt ngổn ngang. Cùng với đó, một tuyến đường khai thác thứ 2, cũng chằng chịt vết lốp máy múc cũng được mở lên tận đỉnh đồi. Tại vị trí này, một diện tích rừng đã bị san phẳng, nhiều gốc cây cũng bị xới lên.

Nhiều thân cây gỗ lớn được đốn hạ, tập kết ngay khu vực đường vào rừng chờ vận chuyển ra ngoài địa bàn

Một người dân ở xã Thanh An cho biết, những kẻ phá rừng ngang nhiên đưa cưa xăng, máy múc, xe tải vào đây để mở đường chặt phá trong nhiều ngày. Người trong xã không dám tố cáo với cơ quan chức năng, vì sợ bị lộ ra các những kẻ phá rừng sẽ trả thù.

“Họ chặt xong, những cây gỗ to họ cắt khúc đi bán cho các xưởng cưa, còn những cây nhỏ hơn và cành ngọn họ chở đi bán củi cho một số xưởng sấy chè ở vùng lân cận. Những người phá rừng dùng xe tải cỡ lớn vào chở cả ngày lẫn đêm, giống như chở gỗ củi khai thác hợp pháp vậy”- người này cho hay.

Đem vụ việc này trao đổi với đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Viết Chiến, Chủ tịch UBND xã Thanh An, huyện Thanh Chương cho biết, xã đã nắm bắt được sự việc, đã cử cán bộ địa chính và cán bộ phụ trách lâm nghiệp cùng với kiểm lâm địa bàn đã lập biên bản hiện trường.

Vụ việc vẫn đang được các xác minh theo quy định của pháp luật. Cũng theo đại diện chính quyền địa phương cho biết, trước mắt, địa phương sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành rà soát diện tích đất được giao có rừng bị phá thuộc cá nhân nào thì trước hết cá nhân đó phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, dư luận địa phương vẫn băn khoăn trước hàng loạt nghi vấn về vấn đề vì sao nhiều cây rừng tự nhiên ngang nhiên bị triệt hạ vô tội vạ xảy ra trong nhiều ngày nhưng vẫn không được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vào cuộc ngăn chặn, xử lý kịp thời?!.

Gỗ rừng “biến” mất khỏi hiện trường

Ngày 5/11/2022, khi chúng tôi tiếp cận hiện trường vụ phá rừng thì thấy có rất nhiều khúc gỗ đã được đường kính khoảng nửa mét đã được cắt gọn, tập kết 2 bên đường dưới chân đồi. Trên những khúc gỗ này, vẫn chưa hề có đánh dấu thể hiện số gỗ đã được kiểm tra của cơ quan chức năng.

Người dân địa phương còn cho biết, trên diện tích rừng bị phá, mấy ngày trước đã có cán bộ kiểm lâm, cán bộ xã vào lập biên bản. Thế nhưng, không hiểu vì sao, gỗ củi ở đây vẫn được những kẻ phá rừng là người ở xã Thanh An dùng xe tải cơ lớn chở ra giữa ban ngày. Hành vi này khiến cho nhiều người dân ở xã Thanh An rất bức xúc.

Đem băn khoăn này trao đổi với Hạt Kiểm lâm huyện Thanh Chương thì lãnh đạo Hạt cho rằng, số gỗ đã được đánh số nhưng do trời mưa nên bị mờ (?)

Nhiều cây gỗ rừng tự nhiên có đường kính 40cm-50cm có dấu hiệu mới bị chặt hạ được phóng viên trực tiếp có mặt tại hiện trường ghi lại trong những ngày qua

Đến ngày 8/11/2022, trở lại hiện trường vụ phá rừng lần thứ 2, ở khu vực Đá Hươu, thôn Thượng Lâm, xã Thanh An, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy các khúc gỗ to để lại hiện trường mấy ngày trước nay đã “không cánh mà bay”. Trên tuyến đường vận xuất mới được làm, nhiều vết trượt do kéo gỗ in trên nền đất nhão. Cả tuyến đường này, có nhiều vị trí còn có dấu vết xe tải chuầy lốp do đường bị ướt do mưa.

Tại biên bản kiểm tra hiện trường vụ chặt phá rừng này của Hạt Kiểm lâm huyện Thanh Chương cho thấy, vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 31/10/2022, Trạm Kiểm lâm Hoa Quân (thuộc Hạt Kiểm lâm Thanh Chương) đã phối hợp với UBND xã Thanh An tiến hành kiểm tra tại khu vực thôn Thượng Lâm, thuộc thửa 287, khoảnh 7, tiểu khu 978L, tờ bản đồ số 1 để xác minh vụ việc phá rừng trái pháp luật tại khu vực này.

Theo nguồn tin từ phía người dân cung cấp, số gỗ trên đã được những kẻ chặt phá rừng chở ra vào 2 ngày trước đó bằng xe tải, có phủ bạt kín.

Tác giả: Cao Sơn

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn