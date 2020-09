Nhận ra người quen trong clip quan hệ nên tống tiền

Đối tượng đang bị công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) tạm giữ hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản là Đoàn Thanh Tùng, (19 tuổi, trú phường Hà Khẩu, TP Hạ Long).

Trước đó, công an TP Hạ Long nhận được tin báo của anh Q. về việc có một số người nhắn tin uy hiếp, đe dọa anh này phải chuẩn bị ngay số tiền 15 triệu đồng mang đến khu vực ngã ba Ba Lan, thuộc phường Giếng Đáy, TP Hạ Long nếu không muốn bị chia sẻ hình ảnh quan hệ tình dục lên mạng xã hội.

Anh Q. đã báo cơ quan công an hỗ trợ vì lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình bị đăng tải lên mạng xã hội.

Trong khi đang nhận tiền, Tùng bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tùng khai vào chiều ngày 6/9 được bạn gái gửi cho 1 video có hình ảnh 2 người đang quan hệ tình dục.

Đoàn Thanh Tùng tại cơ quan công an

Sau khi xem xong, Tùng nhận ra nam thanh niên trong video chính là anh Q. - là người quen của Tùng, nên nảy sinh ý định sử dụng video trên với mục đích uy hiếp, đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền. Hiện công an TP Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.



Thời gian qua xảy ra không ít trường hợp các đối tượng chiếm đoạt tài sản của nạn nhân bằng thủ đoạn dọa tung ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội.



Trước đó ngày 18/7, công an huyện Nam Đàn, Nghệ An nhận được trình báo của chị L.T.H. (28 tuổi, ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về việc chị liên tục bị số điện thoại lạ nhắn tin đe dọa đang lưu giữ hình ảnh, clip cá nhân có nội dung nhạy cảm.

Tiếp đó, đối tượng yêu cầu chị H. phải chuyển 86 triệu đồng cho hắn, nếu không số hình ảnh, video đó sẽ bị đưa lên mạng và gửi cho người thân của chị này. Lo lắng đối tượng sẽ làm thật, chị H. đã phải đồng ý sẽ chuyển trước 55 triệu đồng trong ngày, số còn lại sẽ chuyển sau 2 ngày.

Chiều 18/7, cảnh sát bắt giữ Sơn khi đang nhận tiền của chị H., thu giữ 55 triệu đồng và một xe máy.

Sơn khai trước đó giữa mình và nạn nhân có thời gian yêu đương. Sau khi chia tay, Sơn dùng những hình ảnh được quay, chụp lại lúc còn mặn nồng để đe dọa, tống tiền chị H.

Tác giả: Thu Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt