Nguồn gốc khẩu súng Tuấn 'khỉ' dùng bắn chết người ở TP.HCM từ đâu?

CSCĐ có mặt tại điểm nóng.

Sáng 7/2, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM đã thông tin thêm về vụ nổ súng bắn nhiều người tử vong ở huyện Củ Chi gây xôn xao.

“Sau khi xảy ra vụ án, lực lượng chức năng đã kiểm tra tất cả các kho súng và không thấy mất khẩu súng AK nào. Hiện, công an đang truy nguồn gốc khẩu súng trên”, Đại tá Quang nói.

Hiện lực lượng chức năng TP.HCM vẫn đang truy bắt gắt gao nghi phạm Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn khỉ, ngụ H. Củ Chi). Ban chuyên án do Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM làm Trưởng ban.

Liên quan đến vụ án, lực lượng chức năng cũng mời vợ đối tượng đến trụ sở công an làm việc để điều tra, làm rõ vụ án.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 14h30 ngày 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự Siđa, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy hiệu Wave biển số TP.HCM, mang theo súng AK báng xếp đến sòng bạc trong vườn nhãn trên đường số 121, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Tại đây, Tuấn đã nổ súng bắn làm 4 người tử vong, 1 người được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện và hiện đang được điều trị. Sau đó, người này nghi tiếp tục nổ súng làm 1 người khác tử vong.

Bằng các chứng cứ thu thập được, tối 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn (ngụ TP.HCM) về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tác giả: Ninh Sự

Nguồn tin: Báo Giáo thông