Người giữ 1 tỉ đồng mà Tuấn 'khỉ' cướp được đã bị bắt

Ngày 3-2, Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre bắt Phạm Thanh Tâm (hay còn gọi là Tý Bà Dòm, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trước đó, theo điều tra của công an, sau khi Tuấn “khỉ” sử dụng súng AK bắn chết bốn người và bị thương một người tại sới bạc và cướp được số tiền khoảng 1 tỉ đồng thì chuyển số tiền này cho Tâm cất giữ.

Tâm (bên trái) là bạn thân của Tuấn "khỉ". Ảnh HT.

Tâm sau đó được cho là trốn xuống Bến Tre, lưu trú tại một khách sạn. Đến sáng ngày 3-2, Tâm nhờ người liên hệ với Công an TP.HCM với ý định ra đầu thú.

Hiện Tâm đang được di lý lên TP.HCM phục vụ công tác điều tra.

Hôm 2-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Tâm về tội "chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trước đó, Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ Củ Chi) đã dùng súng AK bắn chết 4 người, bắn 1 người bị thương, cướp đi 1 tỉ đồng cùng xe máy rời khỏi sòng bạc tại sòng bạc thuộc ấp 5 xã Tân Thạnh Đông vào chiều 29-1.

Đến rạng sáng ngày 30-1, Tuấn tiếp tục bắn chết thêm 1 người, cướp thêm chiếc xe máy rồi mang súng AK bỏ trốn. Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Công an và nhiều lực lượng liên quan vây bắt Tuấn nhưng chưa đạt được kết quả.

Tác giả: NGUYỄN TÂN - NGUYỄN TRÀ

Nguồn tin: Báo Pháp luật Tp Hồ Chí Minh