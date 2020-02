Bắt được kẻ đâm chết người tại sòng bầu cua ngày mùng 3 Tết

Sáng 3/2, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đã bắt được nghi phạm đâm chết người tại sòng bầu cua ở xã Bình Giang, huyện Thăng Bình. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 2/2, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt đối tượng Nguyễn Cảnh Ba (SN 1995, xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) khi y đang lẩn trốn tại huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng).

Chân dung đối tượng Ba. Ảnh: PLO

“Hiện chúng tôi đang di lý đối tượng về Quảng Nam để phục vụ điều tra. Bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong sáng nay sẽ củng hồ sơ khởi tố vụ án để đấu tranh và tiếp tục khởi tố bị can”, một vị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam thông tin với Infonet.

Như PLO đã thông tin, tối 27/1 (mùng 3 Tết), Ba cùng Đinh Quý Liêm (27 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn) đến xã Bình Giang (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đánh bạc dưới hình thức đặt bầu cua.

Tại đây, do xảy ra mâu thuẫn nên Ba và Liêm bị các thanh niên địa phương đuổi đánh. Ba đã dùng dao đâm Nguyễn Chiếm Lâm (37 tuổi, ngụ xã Bình Giang) tử vong và một người khác bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

