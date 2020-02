Người dân ùa vào xem tận mắt nơi tiêu diệt Tuấn 'khỉ' khi cảnh sát mở rào chắn

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 17h30 chiều 15/2, lực lượng chức năng đã ngừng chốt chặn trên tỉnh lộ 15 (đoạn giáp ranh giữa xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi).

Đây là nơi lực lượng chức năng chốt chặn từ đêm 13/2 đến chiều 15/2, cách hiện trường vụ tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (còn gọi Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) khoảng 200m.

Khi lực lượng chức năng vừa mở các tấm rào chắn, ngừng phong tỏa trên tỉnh lộ 15, rất đông người dân đã tập trung đến trước nhà hoang nơi Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt (thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn). Nhiều người dùng điện thoại quay clip, chụp hình, livestream bên ngoài khu vực trên.

Lực lượng chức năng địa phương đã có mặt phía bên ngoài nhà hoang để đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông.

Người dân tụ tập trước căn nhà khi rào chắn được mở. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM nói rõ về quyết định tiêu diệt Tuấn “khỉ” trong cuộc vây ráp tối 13/2, Vietnamnet cho hay.

Cụ thể theo phát ngôn của người đại diện Công an TP.HCM trong cuộc họp báo chiều 14/2 thì lực lượng ban chuyên án bao vây vị trí ẩn nấp của đối tượng Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn “khỉ” hay Tuấn Thuỷ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) vào tối 13/2 tại căn nhà hoang ở ấp Tân Hoà, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Ban chuyên án sử dụng lực lượng tinh nhuệ, nòng cốt là cảnh sát đặc nhiệm cho cuộc vây bắt này. Theo Đại tá Quang thì, ban chuyên án đặc biệt đặt ra ba yêu cầu cơ bản. Thứ nhất là phải khoanh vùng, xác định vị trí cụ thể của Tuấn. Thứ hai, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh. Và thứ ba là, đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt.

Đại diện Công an TP.HCM thông tin rõ, lực lượng tinh nhuệ của Công an thực hiện nhiệm vụ vây bắt trong tối 13/2 thực sự không ồn ào, không đông người và tập kích bí mật. Tuy nhiên, Tuấn “khỉ” liên tục chống trả quyết liệt, tìm đường thoát thân.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cũng thông tin rõ, lúc bị bao vây, Tuấn “khỉ” từ trong nhà nã 3 phát đạn ra bên ngoài, nhắm vào lực lượng vây bắt, nhưng có 1 viên đạn lép, 2 viên còn lại phát nổ nhưng không gây thương tích cho ai.

Ảnh: Tiền Phong

Chính vì sự hung hãn, chống trả bằng súng đến cùng nên lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tại hiện trường đã nhận lệnh tiêu diệt Tuấn “khỉ”. Và sau hàng loạt phát súng vào những vị trí yếu đểm, Tuấn “khỉ” tử vong tại chỗ.

Đại tá Quang cho biết, trong 3 phát súng Tuấn bắn ra, không xảy ra sát thương nào cho người dân cũng như lực lượng tham gia truy bắt. Về nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn sử dụng gây án, không phải từ trong các kho của công an quận, huyện, và các đơn vị chiến đấu của Công an TP.HCM. Lực lượng công an sẽ tiếp tục làm rõ vấn đề này.

