Người đàn ông bị xe ben cán tử vong khi đang trên đường về nhà

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 12h ngày 6/3 tại một con đường nằm trong cảng An Sơn, xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, xe mô tô BKS 61L5-7693 do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên đường qua cảng An Sơn (TP Thuận An). Lúc này, xe ô tô ben BKS 51C-561.65 chở đất đá phục vụ công trình cũng rẽ vào cảng nên đã tông trúng người đàn ông đi xe máy.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị xe ben cán qua người, tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc.

Nạn nhân được xác định là ông T.M.H. (SN 1972, ngụ Bình Dương). Được biết, nạn nhân đang trên đường về nhà sau khi đi đổ xăng thì xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Đến 14h cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Ngọc Linh (T/h)



Nguồn tin: phapluatnet.nguoiduatin.vn