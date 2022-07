Người đàn ông bị chiếc xe lôi 'xềnh xệch' xuống hầm vì quên thao tác cơ bản

Your browser does not support the video tag.

Một chiếc SUV gặp sự cố ở thành phố Quảng Châu tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm 29/6 và đã gây tai nạn cho chính chủ nhân của mình.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do chủ xe quên kéo phanh tay khi đang dừng trước cửa xuống của hầm ngầm của bãi để xe. Thời điểm này, tài xế bước xuống và định kiểm tra phương tiện tuy nhiên do đang đứng ở đỉnh dốc nên chiếc xe bất ngờ bị trôi khiến tài xế giật mình và cố gắng quay trở lại vào trong nhưng ko kịp.

Hậu quả, chiếc SUV đã trượt xuống bãi đậu với người lái xe treo bên ngoài cabin và khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt. Ông Zheng, chủ sở hữu đoạn video ở chiếc xe có camera hành trình cho biết với Đài truyền hình Quảng Đông rằng, nhân viên bảo vệ đã đến kiểm tra và gọi xe đầu kéo để đưa chiếc SUV đi. Về phần người chủ, anh này chỉ bị xây xát nhẹ ở đầu gối và tự bỏ đi ngay sau sự việc.

